Политолог объяснил, приведут ли протесты во Франции к отставке Макрона

Политолог Асафов: протесты во Франции являются обычным явлением, поэтому Макрону не грозит отставка

03 июля 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Протесты во Франции являются данностью, заявил Александр Асафов Фото: Анна Майорова © URA.RU Президенту Франции Эмманюэлю Макрону не грозит отставка в связи с протестами. Об этом заявил политолог Александр Асафов. Он уточнил, что подобные волнения считаются нормальным явлением для Франции. «Остановить протесты силовым путем сложно. Тут проблема в том, что договариваться не с кем, но через какое-то время это прекратится, и отставка Макрону не грозит», — рассказал Асафов в интервью NEWS.Ru. Он уточнил, что за последние 10 лет во Франции проходило множество протестов, которые не привели к свержению президентов. По словам Асафова, они являются данностью. Массовые протесты начались во Франции 27 июня после убийства местной полицией темнокожего подростка. Тогда на улицах начались беспорядки. URA.RU приводило сводку, что известно о первом дне волнений. 2 июля беспорядки перекинулись на Швейцарию и Бельгию. В тот же день на семью мэра французского города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна было совершено покушение. Число арестов достигло 2,4 тысяч.

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону не грозит отставка в связи с протестами. Об этом заявил политолог Александр Асафов. Он уточнил, что подобные волнения считаются нормальным явлением для Франции. «Остановить протесты силовым путем сложно. Тут проблема в том, что договариваться не с кем, но через какое-то время это прекратится, и отставка Макрону не грозит», — рассказал Асафов в интервью NEWS.Ru. Он уточнил, что за последние 10 лет во Франции проходило множество протестов, которые не привели к свержению президентов. По словам Асафова, они являются данностью. Массовые протесты начались во Франции 27 июня после убийства местной полицией темнокожего подростка. Тогда на улицах начались беспорядки. URA.RU приводило сводку, что известно о первом дне волнений. 2 июля беспорядки перекинулись на Швейцарию и Бельгию. В тот же день на семью мэра французского города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна было совершено покушение. Число арестов достигло 2,4 тысяч.