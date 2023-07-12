В Россию прекратят поставлять ликер Jagermeister

Алкогольная продукция немецкого производителя Jagermeister будет исключена из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта. Об этом рассказали в Минпромторге РФ.
«Продукция Jagermeister будет исключена из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта», — передает сообщение Минпромторга РИА Новости. Там добавили, что министерство запросило мнение отраслевых регуляторов на этот счет. В результате они подтвердили возможность исключения продукции немецкого производителя из списка. Это было сделано с учетом производственные возможности российских компаний, заключили в Минпромторге.
Ранее Минпромторг включил иностранные алкогольные марки в новый список товаров для параллельного импорта в Россию. Магазины на ХМАО начали продажу зарубежного алкоголя, обходя санкции, в том числе такие бренды, как Jagermeister и Jack Daniel’s. Позже компания «Кристалл» из Калужского ликеро-водочного завода обратилась к правительству России с просьбой исключить травяной ликер Mast-Jagermeister из списка товаров для параллельного импорта, передает RT.
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