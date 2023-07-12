В Россию прекратят поставлять ликер Jagermeister

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Бар. Нижневартовск, ягерь, ликер, алкоголь
Jagermeister будет исключен из перечня товаров для параллельного импорта, сообщили в Минпромторге РФ Фото:

Алкогольная продукция немецкого производителя Jagermeister будет исключена из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта. Об этом рассказали в Минпромторге РФ.

«Продукция Jagermeister будет исключена из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта», — передает сообщение Минпромторга РИА Новости. Там добавили, что министерство запросило мнение отраслевых регуляторов на этот счет. В результате они подтвердили возможность исключения продукции немецкого производителя из списка. Это было сделано с учетом производственные возможности российских компаний, заключили в Минпромторге.

Ранее Минпромторг включил иностранные алкогольные марки в новый список товаров для параллельного импорта в Россию. Магазины на ХМАО начали продажу зарубежного алкоголя, обходя санкции, в том числе такие бренды, как Jagermeister и Jack Daniel’s. Позже компания «Кристалл» из Калужского ликеро-водочного завода обратилась к правительству России с просьбой исключить травяной ликер Mast-Jagermeister из списка товаров для параллельного импорта, передает RT.

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Алкогольная продукция немецкого производителя Jagermeister будет исключена из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта. Об этом рассказали в Минпромторге РФ. «Продукция Jagermeister будет исключена из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта», — передает сообщение Минпромторга РИА Новости. Там добавили, что министерство запросило мнение отраслевых регуляторов на этот счет. В результате они подтвердили возможность исключения продукции немецкого производителя из списка. Это было сделано с учетом производственные возможности российских компаний, заключили в Минпромторге. Ранее Минпромторг включил иностранные алкогольные марки в новый список товаров для параллельного импорта в Россию. Магазины на ХМАО начали продажу зарубежного алкоголя, обходя санкции, в том числе такие бренды, как Jagermeister и Jack Daniel’s. Позже компания «Кристалл» из Калужского ликеро-водочного завода обратилась к правительству России с просьбой исключить травяной ликер Mast-Jagermeister из списка товаров для параллельного импорта, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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