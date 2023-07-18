Врач объяснила, как отучить ребенка от сладкого

Нутрициолог Кораблева: чтобы отучить ребенка от сладкого, нужно постепенно убирать его из рациона

19 июля 2023 в 08:51 Размер текста - 17 +

Нельзя говорить о красоте и весе в контексте еды, сказала Дарья Кораблева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы уменьшить количество потребления сладкого и мучного у ребенка, нужно правильно объяснять причины сокращения таких продуктов, а также постепенно убирать их из питания. Таким мнением поделилась нутрициолог Дарья Кораблева. «Говорите на понятном ребенку языке, правильно объясняйте причины сокращения продуктов, содержащих сахар, и убирайте их из рациона постепенно, чтобы избежать интоксикации и плохого самочувствия», — рассказала Кораблева в беседе с « Газета.ru ». Она добавила, что нельзя говорить о красоте и весе в контексте еды, поскольку это может привести к проблемам с одержимостью весом в подростковом возрасте. По словам нутрициолога, нужно проводить досуг вместе, чтобы дети не отвлекались на сладкое из-за нехватки эмоций. К тому же, полезным будет правило 60/30/10, когда при приеме пищи на тарелке у ребенка должно быть 60% его любимой еды, 30% того, что он может поесть и 10% чего-то нового. Ранее нутрициолог Татьяна Жаровская предупредила об углеводном похмелье после переедания сладкого. По ее словам, употребление большого количества сладостей может привести к нарушению работы организма и недомоганию.

Чтобы уменьшить количество потребления сладкого и мучного у ребенка, нужно правильно объяснять причины сокращения таких продуктов, а также постепенно убирать их из питания. Таким мнением поделилась нутрициолог Дарья Кораблева. «Говорите на понятном ребенку языке, правильно объясняйте причины сокращения продуктов, содержащих сахар, и убирайте их из рациона постепенно, чтобы избежать интоксикации и плохого самочувствия», — рассказала Кораблева в беседе с «Газета.ru». Она добавила, что нельзя говорить о красоте и весе в контексте еды, поскольку это может привести к проблемам с одержимостью весом в подростковом возрасте. По словам нутрициолога, нужно проводить досуг вместе, чтобы дети не отвлекались на сладкое из-за нехватки эмоций. К тому же, полезным будет правило 60/30/10, когда при приеме пищи на тарелке у ребенка должно быть 60% его любимой еды, 30% того, что он может поесть и 10% чего-то нового. Ранее нутрициолог Татьяна Жаровская предупредила об углеводном похмелье после переедания сладкого. По ее словам, употребление большого количества сладостей может привести к нарушению работы организма и недомоганию.