18 июля 2023

Врач объяснила, как отучить ребенка от сладкого

Нутрициолог Кораблева: чтобы отучить ребенка от сладкого, нужно постепенно убирать его из рациона
© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, сладкая вата, материнство, дети, ребенок, сахарная
Нельзя говорить о красоте и весе в контексте еды, сказала Дарья Кораблева Фото:

Чтобы уменьшить количество потребления сладкого и мучного у ребенка, нужно правильно объяснять причины сокращения таких продуктов, а также постепенно убирать их из питания. Таким мнением поделилась нутрициолог Дарья Кораблева.

«Говорите на понятном ребенку языке, правильно объясняйте причины сокращения продуктов, содержащих сахар, и убирайте их из рациона постепенно, чтобы избежать интоксикации и плохого самочувствия», — рассказала Кораблева в беседе с «Газета.ru». Она добавила, что нельзя говорить о красоте и весе в контексте еды, поскольку это может привести к проблемам с одержимостью весом в подростковом возрасте.

По словам нутрициолога, нужно проводить досуг вместе, чтобы дети не отвлекались на сладкое из-за нехватки эмоций. К тому же, полезным будет правило 60/30/10, когда при приеме пищи на тарелке у ребенка должно быть 60% его любимой еды, 30% того, что он может поесть и 10% чего-то нового.

Ранее нутрициолог Татьяна Жаровская предупредила об углеводном похмелье после переедания сладкого. По ее словам, употребление большого количества сладостей может привести к нарушению работы организма и недомоганию.

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Чтобы уменьшить количество потребления сладкого и мучного у ребенка, нужно правильно объяснять причины сокращения таких продуктов, а также постепенно убирать их из питания. Таким мнением поделилась нутрициолог Дарья Кораблева. «Говорите на понятном ребенку языке, правильно объясняйте причины сокращения продуктов, содержащих сахар, и убирайте их из рациона постепенно, чтобы избежать интоксикации и плохого самочувствия», — рассказала Кораблева в беседе с «Газета.ru». Она добавила, что нельзя говорить о красоте и весе в контексте еды, поскольку это может привести к проблемам с одержимостью весом в подростковом возрасте. По словам нутрициолога, нужно проводить досуг вместе, чтобы дети не отвлекались на сладкое из-за нехватки эмоций. К тому же, полезным будет правило 60/30/10, когда при приеме пищи на тарелке у ребенка должно быть 60% его любимой еды, 30% того, что он может поесть и 10% чего-то нового. Ранее нутрициолог Татьяна Жаровская предупредила об углеводном похмелье после переедания сладкого. По ее словам, употребление большого количества сладостей может привести к нарушению работы организма и недомоганию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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