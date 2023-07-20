В Госдуме предложили России выйти из Всемирной организации здравоохранения

Вице-спикер ГД Толстой: участие России в ВОЗ неактуально

21 июля 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

ВОЗ поддержала санкции в отношении нашей страны, заявил Толстой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участие России в составе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) неактуально и выход из нее находится «на очереди» после разрыва отношений с Советом Европы. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «ВОЗ поддержала санкции в отношении нашей страны. Они пытаются навязать России представления и правила, которые не соответствуют нашим ценностям. Совокупность этих факторов наталкивает на мысль, что нечего нам делать в этой организации», — передают слова Толстого «Ведомости». Впрочем, как утверждает сам Толстой, выход РФ из ВОЗ поддерживают немногие. В частности, Минздрав считает важной работу ВОЗ по предупреждению эпидемий. В состав ВОЗ входит 194 страны, которые совместно занимаются решением международных проблем здравоохранения. Россия стала членом организации в 1948 году. Офис ВОЗ в РФ появился в 1998 году.

Участие России в составе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) неактуально и выход из нее находится «на очереди» после разрыва отношений с Советом Европы. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «ВОЗ поддержала санкции в отношении нашей страны. Они пытаются навязать России представления и правила, которые не соответствуют нашим ценностям. Совокупность этих факторов наталкивает на мысль, что нечего нам делать в этой организации», — передают слова Толстого «Ведомости». Впрочем, как утверждает сам Толстой, выход РФ из ВОЗ поддерживают немногие. В частности, Минздрав считает важной работу ВОЗ по предупреждению эпидемий. В состав ВОЗ входит 194 страны, которые совместно занимаются решением международных проблем здравоохранения. Россия стала членом организации в 1948 году. Офис ВОЗ в РФ появился в 1998 году.