20 июля 2023

В Госдуме предложили России выйти из Всемирной организации здравоохранения

Вице-спикер ГД Толстой: участие России в ВОЗ неактуально
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды на здание Государственной думы. Москва, госдума, государственная дума
ВОЗ поддержала санкции в отношении нашей страны, заявил Толстой Фото:

Участие России в составе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) неактуально и выход из нее находится «на очереди» после разрыва отношений с Советом Европы. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«ВОЗ поддержала санкции в отношении нашей страны. Они пытаются навязать России представления и правила, которые не соответствуют нашим ценностям. Совокупность этих факторов наталкивает на мысль, что нечего нам делать в этой организации», — передают слова Толстого «Ведомости».

Впрочем, как утверждает сам Толстой, выход РФ из ВОЗ поддерживают немногие. В частности, Минздрав считает важной работу ВОЗ по предупреждению эпидемий.

В состав ВОЗ входит 194 страны, которые совместно занимаются решением международных проблем здравоохранения. Россия стала членом организации в 1948 году. Офис ВОЗ в РФ появился в 1998 году.

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Участие России в составе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) неактуально и выход из нее находится «на очереди» после разрыва отношений с Советом Европы. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «ВОЗ поддержала санкции в отношении нашей страны. Они пытаются навязать России представления и правила, которые не соответствуют нашим ценностям. Совокупность этих факторов наталкивает на мысль, что нечего нам делать в этой организации», — передают слова Толстого «Ведомости». Впрочем, как утверждает сам Толстой, выход РФ из ВОЗ поддерживают немногие. В частности, Минздрав считает важной работу ВОЗ по предупреждению эпидемий. В состав ВОЗ входит 194 страны, которые совместно занимаются решением международных проблем здравоохранения. Россия стала членом организации в 1948 году. Офис ВОЗ в РФ появился в 1998 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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