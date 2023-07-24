24 июля 2023

Бастрыкин: россияне стали реже попадать в тюрьму

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Только 17% подозреваемых в 2023 году содержались под стражей, заявил Александр Бастрыкин Фото:

В последние годы в работе Следственного комитета России (СК РФ) все чаще применяются меры пресечения, не связанные с лишением свободы, что является признаком либерализации уголовной политики. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Следственный комитет России все чаще использует меры пресечения, не связанные с лишением свободы, что свидетельствует о либерализации уголовной политики. За последние пять лет их доля выросла на 29%», — передает слова Бастрыкина РИА Новости. Он добавил, что в частности такая политика применяется в отношении предпринимателей.

Бастрыкин подчеркнул, что следователи всегда применяли уголовно-правовые меры воздействия сбалансировано, даже в отношении блогеров и предпринимателей, не уплативших огромные суммы в бюджет страны. Он также отметил, что только 17% подозреваемых в текущем году содержались под стражей в период предварительного следствия, причем большинство из них обвинялись в тяжких преступлениях.

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В последние годы в работе Следственного комитета России (СК РФ) все чаще применяются меры пресечения, не связанные с лишением свободы, что является признаком либерализации уголовной политики. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Следственный комитет России все чаще использует меры пресечения, не связанные с лишением свободы, что свидетельствует о либерализации уголовной политики. За последние пять лет их доля выросла на 29%», — передает слова Бастрыкина РИА Новости. Он добавил, что в частности такая политика применяется в отношении предпринимателей. Бастрыкин подчеркнул, что следователи всегда применяли уголовно-правовые меры воздействия сбалансировано, даже в отношении блогеров и предпринимателей, не уплативших огромные суммы в бюджет страны. Он также отметил, что только 17% подозреваемых в текущем году содержались под стражей в период предварительного следствия, причем большинство из них обвинялись в тяжких преступлениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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