Бастрыкин: россияне стали реже попадать в тюрьму

25 июля 2023 в 09:19 Размер текста - 17 +

Только 17% подозреваемых в 2023 году содержались под стражей, заявил Александр Бастрыкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В последние годы в работе Следственного комитета России (СК РФ) все чаще применяются меры пресечения, не связанные с лишением свободы, что является признаком либерализации уголовной политики. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Следственный комитет России все чаще использует меры пресечения, не связанные с лишением свободы, что свидетельствует о либерализации уголовной политики. За последние пять лет их доля выросла на 29%», — передает слова Бастрыкина РИА Новости. Он добавил, что в частности такая политика применяется в отношении предпринимателей. Бастрыкин подчеркнул, что следователи всегда применяли уголовно-правовые меры воздействия сбалансировано, даже в отношении блогеров и предпринимателей, не уплативших огромные суммы в бюджет страны. Он также отметил, что только 17% подозреваемых в текущем году содержались под стражей в период предварительного следствия, причем большинство из них обвинялись в тяжких преступлениях.

В последние годы в работе Следственного комитета России (СК РФ) все чаще применяются меры пресечения, не связанные с лишением свободы, что является признаком либерализации уголовной политики. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Следственный комитет России все чаще использует меры пресечения, не связанные с лишением свободы, что свидетельствует о либерализации уголовной политики. За последние пять лет их доля выросла на 29%», — передает слова Бастрыкина РИА Новости. Он добавил, что в частности такая политика применяется в отношении предпринимателей. Бастрыкин подчеркнул, что следователи всегда применяли уголовно-правовые меры воздействия сбалансировано, даже в отношении блогеров и предпринимателей, не уплативших огромные суммы в бюджет страны. Он также отметил, что только 17% подозреваемых в текущем году содержались под стражей в период предварительного следствия, причем большинство из них обвинялись в тяжких преступлениях.