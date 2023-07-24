Бастрыкин: россияне стали реже попадать в тюрьму

В последние годы в работе Следственного комитета России (СК РФ) все чаще применяются меры пресечения, не связанные с лишением свободы, что является признаком либерализации уголовной политики. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«Следственный комитет России все чаще использует меры пресечения, не связанные с лишением свободы, что свидетельствует о либерализации уголовной политики. За последние пять лет их доля выросла на 29%», — передает слова Бастрыкина РИА Новости. Он добавил, что в частности такая политика применяется в отношении предпринимателей.
Бастрыкин подчеркнул, что следователи всегда применяли уголовно-правовые меры воздействия сбалансировано, даже в отношении блогеров и предпринимателей, не уплативших огромные суммы в бюджет страны. Он также отметил, что только 17% подозреваемых в текущем году содержались под стражей в период предварительного следствия, причем большинство из них обвинялись в тяжких преступлениях.
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