Путин предложил открыть в Африке школы на русском языке

В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»
Президент РФ Владимир Путин предложил странам Африки открывать школы с изучением предметов на русском языке. По мнению российского лидера, это усилит сотрудничества между ЮАР и РФ.
«Предлагаем изучить возможность создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке. Изучение русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов заложат фундамент для дальнейшего равноправного сотрудничества», — сказал Путин во время выступления на саммите «Россия-Африка». Трансляцию ведет rutube-канал URA.RU.
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