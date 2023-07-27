Путин предложил открыть в Африке школы на русском языке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом. Санкт-Петербург, путин владимир, ахмед аби
В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» Фото:

Президент РФ Владимир Путин предложил странам Африки открывать школы с изучением предметов на русском языке. По мнению российского лидера, это усилит сотрудничества между ЮАР и РФ.

«Предлагаем изучить возможность создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке. Изучение русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов заложат фундамент для дальнейшего равноправного сотрудничества», — сказал Путин во время выступления на саммите «Россия-Африка». Трансляцию ведет rutube-канал URA.RU.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин предложил странам Африки открывать школы с изучением предметов на русском языке. По мнению российского лидера, это усилит сотрудничества между ЮАР и РФ. «Предлагаем изучить возможность создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке. Изучение русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов заложат фундамент для дальнейшего равноправного сотрудничества», — сказал Путин во время выступления на саммите «Россия-Африка». Трансляцию ведет rutube-канал URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...