В Конго заявили о нарушении границ со стороны армии Руанды

28 июля 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

Отношения между двумя странами обострились в 2021 году Фото: Илья Московец © URA.RU Границ Конго нарушены со стороны армии Руанды. Об этом сообщили Вооруженные силы Демократической Республики Конго. «Военные Демократической Республики Конго сообщили о нарушении границ страны со стороны армии Руанды», — передает информацию Reuters. Уточняется, что ответ военнослужащие Конго атаковали противника и вытеснили со своей территории. Отношения между двумя странами обострились в 2021 году. Тогда повстанческая группировка начала активные боевые действия на востоке ДРК. Конголезские власти обвинили Руанду в поддержке этих повстанцев, пишет агентство. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет помогать Африке в предотвращении появления новых очагов напряженности. Он отметил, что РФ и дальше будет вносить вклад в урегулирование кризисов. Также глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в Нигере на фоне попытки переворота нужно восстановить конституционный порядок, пишет RT.

Границ Конго нарушены со стороны армии Руанды. Об этом сообщили Вооруженные силы Демократической Республики Конго. «Военные Демократической Республики Конго сообщили о нарушении границ страны со стороны армии Руанды», — передает информацию Reuters. Уточняется, что ответ военнослужащие Конго атаковали противника и вытеснили со своей территории. Отношения между двумя странами обострились в 2021 году. Тогда повстанческая группировка начала активные боевые действия на востоке ДРК. Конголезские власти обвинили Руанду в поддержке этих повстанцев, пишет агентство. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет помогать Африке в предотвращении появления новых очагов напряженности. Он отметил, что РФ и дальше будет вносить вклад в урегулирование кризисов. Также глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в Нигере на фоне попытки переворота нужно восстановить конституционный порядок, пишет RT.