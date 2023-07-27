27 июля 2023

В Конго заявили о нарушении границ со стороны армии Руанды

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Клипарт. Магнитогорск, колючая проволока, безопасность, ограждение, забор
Отношения между двумя странами обострились в 2021 году Фото:

Границ Конго нарушены со стороны армии Руанды. Об этом сообщили Вооруженные силы Демократической Республики Конго.

«Военные Демократической Республики Конго сообщили о нарушении границ страны со стороны армии Руанды», — передает информацию Reuters. Уточняется, что ответ военнослужащие Конго атаковали противника и вытеснили со своей территории.

Отношения между двумя странами обострились в 2021 году. Тогда повстанческая группировка начала активные боевые действия на востоке ДРК. Конголезские власти обвинили Руанду в поддержке этих повстанцев, пишет агентство.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет помогать Африке в предотвращении появления новых очагов напряженности. Он отметил, что РФ и дальше будет вносить вклад в урегулирование кризисов. Также глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в Нигере на фоне попытки переворота нужно восстановить конституционный порядок, пишет RT.

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Границ Конго нарушены со стороны армии Руанды. Об этом сообщили Вооруженные силы Демократической Республики Конго. «Военные Демократической Республики Конго сообщили о нарушении границ страны со стороны армии Руанды», — передает информацию Reuters. Уточняется, что ответ военнослужащие Конго атаковали противника и вытеснили со своей территории. Отношения между двумя странами обострились в 2021 году. Тогда повстанческая группировка начала активные боевые действия на востоке ДРК. Конголезские власти обвинили Руанду в поддержке этих повстанцев, пишет агентство. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет помогать Африке в предотвращении появления новых очагов напряженности. Он отметил, что РФ и дальше будет вносить вклад в урегулирование кризисов. Также глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в Нигере на фоне попытки переворота нужно восстановить конституционный порядок, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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