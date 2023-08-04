Психолог объяснил волну поджогов военкоматов в России

Психолог Волков: россияне поджигают военкоматы из-за веры в теории заговора

04 августа 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Мошенники, отправляющие россиян поджигать военкоматы, находятся за пределами РФ Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Телефонные мошенники, которые вынуждают людей поджигать военкоматы, использую психологические тактики воздействия. Верить в их хитрый план заставляют те же механизмы, которые работают в любой теории заговора. Об этом рассказал эксперт по социальному воздействию и критическому мышлению психолог Евгений Волков. «Огромное количество людей живет современными мифами, легендами и сказками про мировые заговоры, мировое правительство, власть рептилоидов… Удивительно было бы, если бы в такое не поверили», — рассказал психолог в беседе с изданием «Ридус». Рациональное поведение человека пролеживается только в «очень узких пределах», а за этими пределами его легко убедить в чем угодно. Другая распространенная тактика мошенников — выведение из равновесия. Это приводит к тому, что человек не успевает задуматься над исполняемыми им действиями. Ранее сообщалось, что телефонные мошенники, отправляющие россиян поджигать военкоматы, находятся за пределами РФ и представляются силовиками. Большинство жертв, которым угрожали мошенники — это пенсионеры и женщины.

Телефонные мошенники, которые вынуждают людей поджигать военкоматы, использую психологические тактики воздействия. Верить в их хитрый план заставляют те же механизмы, которые работают в любой теории заговора. Об этом рассказал эксперт по социальному воздействию и критическому мышлению психолог Евгений Волков. «Огромное количество людей живет современными мифами, легендами и сказками про мировые заговоры, мировое правительство, власть рептилоидов… Удивительно было бы, если бы в такое не поверили», — рассказал психолог в беседе с изданием «Ридус». Рациональное поведение человека пролеживается только в «очень узких пределах», а за этими пределами его легко убедить в чем угодно. Другая распространенная тактика мошенников — выведение из равновесия. Это приводит к тому, что человек не успевает задуматься над исполняемыми им действиями. Ранее сообщалось, что телефонные мошенники, отправляющие россиян поджигать военкоматы, находятся за пределами РФ и представляются силовиками. Большинство жертв, которым угрожали мошенники — это пенсионеры и женщины.