На Украине задержали женщину, готовившую покушение на Зеленского

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Женщина из Николаева планировала покушение на Владимира Зеленского, пишет ABC News Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В связи с предполагаемым заговором на убийство президента Украины Владимира Зеленского, женщина родом из Николаева была задержана Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает издание ABC News.

«Женщина была задержана СБУ в связи с предполагаемым заговором с целью нападения на Зеленского», — говорится в материале издания. Там добавили, что в данный момент ее допрашивают в связи с участием в заговоре, который предполагал передачу российским силам информации о местонахождении президента Украины и якобы планирование авиаудара во время визита Зеленского в Николаевскую область. Имя задержанной пока не разглашается, заключил автор материала.

Ранее стало известно, что в окружении Владимира Зеленского возникает заговор с целью его убийства. Западные страны намереваются подготовить информационную кампанию, обвиняющую Россию в этом преступлении. В самом начале спецоперации на Украине произошла первая попытка покушения на украинского лидера после того, как оружие было роздано множеству людей, передают «Дни.ру».

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В связи с предполагаемым заговором на убийство президента Украины Владимира Зеленского, женщина родом из Николаева была задержана Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает издание ABC News. «Женщина была задержана СБУ в связи с предполагаемым заговором с целью нападения на Зеленского», — говорится в материале издания. Там добавили, что в данный момент ее допрашивают в связи с участием в заговоре, который предполагал передачу российским силам информации о местонахождении президента Украины и якобы планирование авиаудара во время визита Зеленского в Николаевскую область. Имя задержанной пока не разглашается, заключил автор материала. Ранее стало известно, что в окружении Владимира Зеленского возникает заговор с целью его убийства. Западные страны намереваются подготовить информационную кампанию, обвиняющую Россию в этом преступлении. В самом начале спецоперации на Украине произошла первая попытка покушения на украинского лидера после того, как оружие было роздано множеству людей, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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