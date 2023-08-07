На Украине задержали женщину, готовившую покушение на Зеленского

07 августа 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Женщина из Николаева планировала покушение на Владимира Зеленского, пишет ABC News Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В связи с предполагаемым заговором на убийство президента Украины Владимира Зеленского, женщина родом из Николаева была задержана Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает издание ABC News. «Женщина была задержана СБУ в связи с предполагаемым заговором с целью нападения на Зеленского», — говорится в материале издания. Там добавили, что в данный момент ее допрашивают в связи с участием в заговоре, который предполагал передачу российским силам информации о местонахождении президента Украины и якобы планирование авиаудара во время визита Зеленского в Николаевскую область. Имя задержанной пока не разглашается, заключил автор материала. Ранее стало известно, что в окружении Владимира Зеленского возникает заговор с целью его убийства. Западные страны намереваются подготовить информационную кампанию, обвиняющую Россию в этом преступлении. В самом начале спецоперации на Украине произошла первая попытка покушения на украинского лидера после того, как оружие было роздано множеству людей, передают «Дни.ру».

В связи с предполагаемым заговором на убийство президента Украины Владимира Зеленского, женщина родом из Николаева была задержана Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает издание ABC News. «Женщина была задержана СБУ в связи с предполагаемым заговором с целью нападения на Зеленского», — говорится в материале издания. Там добавили, что в данный момент ее допрашивают в связи с участием в заговоре, который предполагал передачу российским силам информации о местонахождении президента Украины и якобы планирование авиаудара во время визита Зеленского в Николаевскую область. Имя задержанной пока не разглашается, заключил автор материала. Ранее стало известно, что в окружении Владимира Зеленского возникает заговор с целью его убийства. Западные страны намереваются подготовить информационную кампанию, обвиняющую Россию в этом преступлении. В самом начале спецоперации на Украине произошла первая попытка покушения на украинского лидера после того, как оружие было роздано множеству людей, передают «Дни.ру».