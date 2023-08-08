Asia Times: у НАТО будут серьезные проблемы в Прибалтике из-за провала ВСУ на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, ВСУ, чвк, наемник, stock
Обучение НАТО не помогло ВСУ в достижении результата контрнаступления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У НАТО будут большие проблемы с обороной в Прибалтике, так как западное вооружение показало не лучшие результаты на Украине. Таким мнением поделились обозреватели гонконгского издания Asia Times. Они отметили, что у ВСУ нет успеха в контрнаступлении.

«ВСУ терпят сокрушительное поражение. Чем это может обернуться для НАТО? Давно известно, что альянс столкнется с серьезными трудностями в том случае, если ему придется защищать важнейшие районы Прибалтики и Восточной Европы», — говорится в материале. Отмечается, что обучение украинских солдат у командиров НАТО и поставки оружия Запада не помогли ВСУ достичь результата в контрнаступлении.

Обозреватели подчеркнули, что западные страны начали понимать, что их оружие не сможет защитить в случае войны. По их словам, Запад в скором времени может отказаться от поддержки киевского режима и идеи вступления Украины в военный альянс. Отмечается, что США не могут запугать Германию и Францию, чтобы диктовать свои правила.

Ранее начальник штаба Разведывательного управления Минобороны США Джон Кирххофер заявил, что украинские солдаты не смогут прорвать российскую оборону при наступлении даже с помощью западного оружия. Нехватка оружия у ВСУ не позволяет украинским бойцам продвинуться на поле боя, передает «Утро.ру».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У НАТО будут большие проблемы с обороной в Прибалтике, так как западное вооружение показало не лучшие результаты на Украине. Таким мнением поделились обозреватели гонконгского издания Asia Times. Они отметили, что у ВСУ нет успеха в контрнаступлении. «ВСУ терпят сокрушительное поражение. Чем это может обернуться для НАТО? Давно известно, что альянс столкнется с серьезными трудностями в том случае, если ему придется защищать важнейшие районы Прибалтики и Восточной Европы», — говорится в материале. Отмечается, что обучение украинских солдат у командиров НАТО и поставки оружия Запада не помогли ВСУ достичь результата в контрнаступлении. Обозреватели подчеркнули, что западные страны начали понимать, что их оружие не сможет защитить в случае войны. По их словам, Запад в скором времени может отказаться от поддержки киевского режима и идеи вступления Украины в военный альянс. Отмечается, что США не могут запугать Германию и Францию, чтобы диктовать свои правила. Ранее начальник штаба Разведывательного управления Минобороны США Джон Кирххофер заявил, что украинские солдаты не смогут прорвать российскую оборону при наступлении даже с помощью западного оружия. Нехватка оружия у ВСУ не позволяет украинским бойцам продвинуться на поле боя, передает «Утро.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...