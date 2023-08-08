Asia Times: у НАТО будут серьезные проблемы в Прибалтике из-за провала ВСУ на Украине

08 августа 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Обучение НАТО не помогло ВСУ в достижении результата контрнаступления Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У НАТО будут большие проблемы с обороной в Прибалтике, так как западное вооружение показало не лучшие результаты на Украине. Таким мнением поделились обозреватели гонконгского издания Asia Times. Они отметили, что у ВСУ нет успеха в контрнаступлении. «ВСУ терпят сокрушительное поражение. Чем это может обернуться для НАТО? Давно известно, что альянс столкнется с серьезными трудностями в том случае, если ему придется защищать важнейшие районы Прибалтики и Восточной Европы», — говорится в материале . Отмечается, что обучение украинских солдат у командиров НАТО и поставки оружия Запада не помогли ВСУ достичь результата в контрнаступлении. Обозреватели подчеркнули, что западные страны начали понимать, что их оружие не сможет защитить в случае войны. По их словам, Запад в скором времени может отказаться от поддержки киевского режима и идеи вступления Украины в военный альянс. Отмечается, что США не могут запугать Германию и Францию, чтобы диктовать свои правила. Ранее начальник штаба Разведывательного управления Минобороны США Джон Кирххофер заявил, что украинские солдаты не смогут прорвать российскую оборону при наступлении даже с помощью западного оружия. Нехватка оружия у ВСУ не позволяет украинским бойцам продвинуться на поле боя, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У НАТО будут большие проблемы с обороной в Прибалтике, так как западное вооружение показало не лучшие результаты на Украине. Таким мнением поделились обозреватели гонконгского издания Asia Times. Они отметили, что у ВСУ нет успеха в контрнаступлении. «ВСУ терпят сокрушительное поражение. Чем это может обернуться для НАТО? Давно известно, что альянс столкнется с серьезными трудностями в том случае, если ему придется защищать важнейшие районы Прибалтики и Восточной Европы», — говорится в материале. Отмечается, что обучение украинских солдат у командиров НАТО и поставки оружия Запада не помогли ВСУ достичь результата в контрнаступлении. Обозреватели подчеркнули, что западные страны начали понимать, что их оружие не сможет защитить в случае войны. По их словам, Запад в скором времени может отказаться от поддержки киевского режима и идеи вступления Украины в военный альянс. Отмечается, что США не могут запугать Германию и Францию, чтобы диктовать свои правила. Ранее начальник штаба Разведывательного управления Минобороны США Джон Кирххофер заявил, что украинские солдаты не смогут прорвать российскую оборону при наступлении даже с помощью западного оружия. Нехватка оружия у ВСУ не позволяет украинским бойцам продвинуться на поле боя, передает «Утро.ру».