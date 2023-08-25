Из воды достали детали рухнувшего бизнес-джета Пригожина. Фото

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Из реки Ладыженка достали детали самолета Пригожина Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Тверской области из воды достали детали самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

«Из реки Ладыженка в Тверской области достали детали самолета Пригожина», — сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.

Крушение частного самолета Пригожина произошло 23 августа. В Результате погибли 10 человек. Как сообщили в Росавиации, среди пассажиров числился сам бизнесмен, а также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи авиакатастрофой, сообщает «Царьград». Президент РФ Владимир Путин заявил, что расследование происшествия будет проведено в полном объеме и доведено до конца, передает RT.

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В Тверской области из воды достали детали самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил корреспондент «Известий». «Из реки Ладыженка в Тверской области достали детали самолета Пригожина», — сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин. Его сообщение опубликовано в telegram-канале. Крушение частного самолета Пригожина произошло 23 августа. В Результате погибли 10 человек. Как сообщили в Росавиации, среди пассажиров числился сам бизнесмен, а также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи авиакатастрофой, сообщает «Царьград». Президент РФ Владимир Путин заявил, что расследование происшествия будет проведено в полном объеме и доведено до конца, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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