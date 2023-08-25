В Тверской области из воды достали детали самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил корреспондент «Известий».
«Из реки Ладыженка в Тверской области достали детали самолета Пригожина», — сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.
Крушение частного самолета Пригожина произошло 23 августа. В Результате погибли 10 человек. Как сообщили в Росавиации, среди пассажиров числился сам бизнесмен, а также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи авиакатастрофой, сообщает «Царьград». Президент РФ Владимир Путин заявил, что расследование происшествия будет проведено в полном объеме и доведено до конца, передает RT.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.