Американский журналист предупредил Киев об опасности ударов ВСУ по РФ

19FortyFive: Киев должен осторожно выбирать объекты для ударов на территории РФ

01 сентября 2023 в 06:31 Размер текста - 17 +

Киев может потерять поддержку Запада из-за атак по гражданским объектам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны с осторожностью атаковать российские объекты и избегать ударов по гражданской инфраструктуре. Иначе они могут лишиться поддержки Запада. Такое мнение выразил журналист Роберт Фарли. «Киев должен проявлять большую осторожность в отношении целей. Удары по гражданским объектам могут подорвать поддержку Украины со стороны Запада», — написал Фарли в статье для 19FortyFive . Ночью 30 августа произошла массовая атака беспилотниками семи регионов России. В результате атаки никто не пострадал. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взрывы на территории РФ дают ему «ощущение справедливости». Советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка утверждает, что западные страны разрешили ВСУ наносить удары по Крыму.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны с осторожностью атаковать российские объекты и избегать ударов по гражданской инфраструктуре. Иначе они могут лишиться поддержки Запада. Такое мнение выразил журналист Роберт Фарли. «Киев должен проявлять большую осторожность в отношении целей. Удары по гражданским объектам могут подорвать поддержку Украины со стороны Запада», — написал Фарли в статье для 19FortyFive. Ночью 30 августа произошла массовая атака беспилотниками семи регионов России. В результате атаки никто не пострадал. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взрывы на территории РФ дают ему «ощущение справедливости». Советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка утверждает, что западные страны разрешили ВСУ наносить удары по Крыму.