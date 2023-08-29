В Кремле прокомментировали заявление Киева о разрешении Запада бить по России

Песков: Киев пытается глубже втянуть Запад в конфликт с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Россия наблюдает за действиями Запада, заявил Песков Фото:

Киев хочет как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что западные страны разрешили ВСУ наносить удары по Крыму.

«В это хотят верить представители киевского режима. Безусловно, они хотят верить во все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт. Страны Запада отдают себе отчет в опасности этого, поэтому идет столкновение точек зрения, мы внимательно за этим наблюдаем», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.

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Киев хочет как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что западные страны разрешили ВСУ наносить удары по Крыму. «В это хотят верить представители киевского режима. Безусловно, они хотят верить во все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт. Страны Запада отдают себе отчет в опасности этого, поэтому идет столкновение точек зрения, мы внимательно за этим наблюдаем», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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