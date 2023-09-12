Украинские медиа распространяют новость о борще из голов русских солдат 12 сентября 2023 в 14:07 Размер текста - 17 + В фейковой новости утверждалось, что якобы украинские нацисты варят борщ из голов русских солдат. Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Распространяемый скрин заметки РИА «Новости» о борще из голов русских солдат оказался фейковым. В объединенной пресс-службе международной медиагруппы «Россия сегодня», к которой относится информационное агентство, опровергли URA.RU информацию. В проукраинских изданиях и telegram-каналах распространился скрин якобы существующей заметки агентства РИА «Новости» о том, что украинские нацисты варят борщ из голов русских солдат. «Про боевых комаров было веселее», — пишут авторы таких публикаций. Но эта информация оказалась фейком. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению недостоверной информации. «Действительно, такой скриншот распространяется в сети. Но это фейк», — рассказали в МИА «Россия сегодня». Корреспондент URA.RU дополнительно проверил, есть ли на сайте агентства такая новость. Но поиск не дал никаких результатов. Программа FotoForensics, позволяющая установить подлинность фотографий, показала, что изображение было создано искусственно. Распространяемый скрин заметки РИА «Новости» о борще из голов русских солдат оказался фейковым. В объединенной пресс-службе международной медиагруппы «Россия сегодня», к которой относится информационное агентство, опровергли URA.RU информацию. В проукраинских изданиях и telegram-каналах распространился скрин якобы существующей заметки агентства РИА «Новости» о том, что украинские нацисты варят борщ из голов русских солдат. «Про боевых комаров было веселее», — пишут авторы таких публикаций. Но эта информация оказалась фейком. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению недостоверной информации. «Действительно, такой скриншот распространяется в сети. Но это фейк», — рассказали в МИА «Россия сегодня». Корреспондент URA.RU дополнительно проверил, есть ли на сайте агентства такая новость. Но поиск не дал никаких результатов. Программа FotoForensics, позволяющая установить подлинность фотографий, показала, что изображение было создано искусственно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям