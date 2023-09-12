FinExpertiza: в РФ уменьшается разрыв в зарплатах между богатыми и бедными

Самые высокие и самые низкие зарплаты россиян в 2023 году отличаются примерно в восемь раз. В 2013 году зарплаты отличались в девять раз, говорится в исследовании FinExpertiza.
«В 2023 году разница в этих показателях составляет 7,67 раза. Десять лет назад разрыв в доходах составлял 9,03 раза», — передает данные исследования газета «Известия».
На данный момент граждане с самыми низкими зарплатами получают примерно 22,7 тысяч рублей. При этом зарплаты на наиболее высокооплачиваемых должностях в среднем составляют 173 тысячи рублей.
Ранее средняя зарплата школьных учителей в первом полугодии 2023 года составила 63,6 тысяч рублей. Больше всего зарабатывают педагоги на Чукотке в ЯНАО и в Москве, передает RT.
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