В Москве в машине у протаранившего 10 авто нашли женщину в крови

В Москве у водителя внедорожника, который протаранил не менее десяти машин, в автомобиле нашли женщину в крови с ранами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Москве.
«Сотрудниками подмосковной Госавтоинспекции в ходе преследования была остановлена автомашина, в которой находилась женщина с телесными повреждениями. <…> Также в автомашине находился ребенок 2021 года рождения, который не пострадал», — сообщает пресс-служба, передает ТАСС. Отмечается, что водитель внедорожника нанес женщине удар острым предметом, похожим на топорик. Между ними произошел конфликт.
Telegram-каналы сообщают, что супружеская пара начала ссору в машине. По словам самого задержанного мужчины, женщина первая бросила в него топорик, после чего тот начал сам наносить удары. По итогу у девушки обнаружены порезы рук, лица и головы.
В Подмосковье с утра был задержан мужчина, который в столице страны протаранил не менее десяти автомобилей. Очевидцы обратили внимание, что водитель был весь в крови.
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