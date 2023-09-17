В Москве в машине у протаранившего 10 авто нашли женщину в крови

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Скорая помощь. Москва , скорая помошь
В машине водителя внедорожника обнаружили раненую женщину с порезами рук и лица Фото:

В Москве у водителя внедорожника, который протаранил не менее десяти машин, в автомобиле нашли женщину в крови с ранами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Москве.

«Сотрудниками подмосковной Госавтоинспекции в ходе преследования была остановлена автомашина, в которой находилась женщина с телесными повреждениями. <…> Также в автомашине находился ребенок 2021 года рождения, который не пострадал», — сообщает пресс-служба, передает ТАСС. Отмечается, что водитель внедорожника нанес женщине удар острым предметом, похожим на топорик. Между ними произошел конфликт.

Telegram-каналы сообщают, что супружеская пара начала ссору в машине. По словам самого задержанного мужчины, женщина первая бросила в него топорик, после чего тот начал сам наносить удары. По итогу у девушки обнаружены порезы рук, лица и головы.

В Подмосковье с утра был задержан мужчина, который в столице страны протаранил не менее десяти автомобилей. Очевидцы обратили внимание, что водитель был весь в крови.

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В Москве у водителя внедорожника, который протаранил не менее десяти машин, в автомобиле нашли женщину в крови с ранами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Москве. «Сотрудниками подмосковной Госавтоинспекции в ходе преследования была остановлена автомашина, в которой находилась женщина с телесными повреждениями. <…> Также в автомашине находился ребенок 2021 года рождения, который не пострадал», — сообщает пресс-служба, передает ТАСС. Отмечается, что водитель внедорожника нанес женщине удар острым предметом, похожим на топорик. Между ними произошел конфликт. Telegram-каналы сообщают, что супружеская пара начала ссору в машине. По словам самого задержанного мужчины, женщина первая бросила в него топорик, после чего тот начал сам наносить удары. По итогу у девушки обнаружены порезы рук, лица и головы. В Подмосковье с утра был задержан мужчина, который в столице страны протаранил не менее десяти автомобилей. Очевидцы обратили внимание, что водитель был весь в крови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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