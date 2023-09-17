В Москве в машине у протаранившего 10 авто нашли женщину в крови

17 сентября 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

В машине водителя внедорожника обнаружили раненую женщину с порезами рук и лица Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Москве у водителя внедорожника, который протаранил не менее десяти машин, в автомобиле нашли женщину в крови с ранами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Москве. «Сотрудниками подмосковной Госавтоинспекции в ходе преследования была остановлена автомашина, в которой находилась женщина с телесными повреждениями. <…> Также в автомашине находился ребенок 2021 года рождения, который не пострадал», — сообщает пресс-служба, передает ТАСС. Отмечается, что водитель внедорожника нанес женщине удар острым предметом, похожим на топорик. Между ними произошел конфликт. Telegram-каналы сообщают, что супружеская пара начала ссору в машине. По словам самого задержанного мужчины, женщина первая бросила в него топорик, после чего тот начал сам наносить удары. По итогу у девушки обнаружены порезы рук, лица и головы. В Подмосковье с утра был задержан мужчина, который в столице страны протаранил не менее десяти автомобилей. Очевидцы обратили внимание, что водитель был весь в крови.

В Москве у водителя внедорожника, который протаранил не менее десяти машин, в автомобиле нашли женщину в крови с ранами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Москве. «Сотрудниками подмосковной Госавтоинспекции в ходе преследования была остановлена автомашина, в которой находилась женщина с телесными повреждениями. <…> Также в автомашине находился ребенок 2021 года рождения, который не пострадал», — сообщает пресс-служба, передает ТАСС. Отмечается, что водитель внедорожника нанес женщине удар острым предметом, похожим на топорик. Между ними произошел конфликт. Telegram-каналы сообщают, что супружеская пара начала ссору в машине. По словам самого задержанного мужчины, женщина первая бросила в него топорик, после чего тот начал сам наносить удары. По итогу у девушки обнаружены порезы рук, лица и головы. В Подмосковье с утра был задержан мужчина, который в столице страны протаранил не менее десяти автомобилей. Очевидцы обратили внимание, что водитель был весь в крови.