19 сентября 2023

Минобороны Азербайджана заявило о контакте с миротворцами РФ в Карабахе

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Минобороны Азербайджана сотрудничает с российскими миротворцами в Карабахе Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана сотрудничает с миротворцами из России в Карабахе. Об этом сообщает ведомство на официальном сайте.

«Мы находимся в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана. Создаем им все условия для выполнения своих обязанностей», — говорится на сайте Минобороны Азербайджана.

Ранее армия Азербайджана в нескольких местах прорвала линию соприкосновения в Нагорном Карабахе. Помощник президента страны по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев отметил, что азербайджанские войска будут реализовать свои стратегические цели. URA.RU собирает все материалы об обострении конфликта в Карабахе в отдельный сюжет.

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Минобороны Азербайджана сотрудничает с миротворцами из России в Карабахе. Об этом сообщает ведомство на официальном сайте. «Мы находимся в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана. Создаем им все условия для выполнения своих обязанностей», — говорится на сайте Минобороны Азербайджана. Ранее армия Азербайджана в нескольких местах прорвала линию соприкосновения в Нагорном Карабахе. Помощник президента страны по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев отметил, что азербайджанские войска будут реализовать свои стратегические цели. URA.RU собирает все материалы об обострении конфликта в Карабахе в отдельный сюжет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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