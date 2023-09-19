Минобороны Азербайджана заявило о контакте с миротворцами РФ в Карабахе

Минобороны Азербайджана сотрудничает с миротворцами из России в Карабахе. Об этом сообщает ведомство на официальном сайте.
«Мы находимся в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана. Создаем им все условия для выполнения своих обязанностей», —
Ранее армия Азербайджана в нескольких местах прорвала линию соприкосновения в Нагорном Карабахе. Помощник президента страны по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев отметил, что азербайджанские войска будут реализовать свои стратегические цели. URA.RU собирает все материалы об обострении конфликта в Карабахе в отдельный сюжет.
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