Минобороны Азербайджана заявило о контакте с миротворцами РФ в Карабахе 19 сентября 2023 в 23:35 Размер текста - 17 + Минобороны Азербайджана сотрудничает с российскими миротворцами в Карабахе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Минобороны Азербайджана сотрудничает с миротворцами из России в Карабахе. Об этом сообщает ведомство на официальном сайте. «Мы находимся в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана. Создаем им все условия для выполнения своих обязанностей», — говорится на сайте Минобороны Азербайджана. Ранее армия Азербайджана в нескольких местах прорвала линию соприкосновения в Нагорном Карабахе. Помощник президента страны по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев отметил, что азербайджанские войска будут реализовать свои стратегические цели. URA.RU собирает все материалы об обострении конфликта в Карабахе в отдельный сюжет. Минобороны Азербайджана сотрудничает с миротворцами из России в Карабахе. Об этом сообщает ведомство на официальном сайте. «Мы находимся в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана. Создаем им все условия для выполнения своих обязанностей», — говорится на сайте Минобороны Азербайджана. Ранее армия Азербайджана в нескольких местах прорвала линию соприкосновения в Нагорном Карабахе. Помощник президента страны по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев отметил, что азербайджанские войска будут реализовать свои стратегические цели. URA.RU собирает все материалы об обострении конфликта в Карабахе в отдельный сюжет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям