Shot: ВСУ атаковали танками село в Брянской области

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, всу, stock
Обстрел по селу в Брянской области велся из танков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ 21 сентября обстреляли село Барбино в Брянской области из танков. Населенный пункт находится в трех километрах от границы, пишет telegram-канал Shot.

«Обстрелу подверглось село Барбино. В седьмом часу вечера по нему из танка прилетело три снаряда калибра 125 мм. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений», — передает Shot. Отмечается, что до этой атаки ВСУ наносили удары при помощи танков по деревне Грудской. Было зафиксировано восемь прилетов.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается

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ВСУ 21 сентября обстреляли село Барбино в Брянской области из танков. Населенный пункт находится в трех километрах от границы, пишет telegram-канал Shot. «Обстрелу подверглось село Барбино. В седьмом часу вечера по нему из танка прилетело три снаряда калибра 125 мм. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений», — передает Shot. Отмечается, что до этой атаки ВСУ наносили удары при помощи танков по деревне Грудской. Было зафиксировано восемь прилетов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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