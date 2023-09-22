Shot: ВСУ атаковали танками село в Брянской области

Обстрел по селу в Брянской области велся из танков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ 21 сентября обстреляли село Барбино в Брянской области из танков. Населенный пункт находится в трех километрах от границы, пишет telegram-канал Shot.
«Обстрелу подверглось село Барбино. В седьмом часу вечера по нему из танка прилетело три снаряда калибра 125 мм. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений», — передает Shot. Отмечается, что до этой атаки ВСУ наносили удары при помощи танков по деревне Грудской. Было зафиксировано восемь прилетов.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается
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