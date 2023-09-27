В Кремле не комментируют запрет для депутатов на посещение Донбасса

27 сентября 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

В Кремле не комментируют запрет для депутатов на посещение Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле оставили без ответа вопрос о введении ограничений для депутатов и сотрудников администрации президента на посещение Донбасса без согласования с главой государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию. «Нет [не могу прокомментировать]. Оставляю без комментариев», — ответил Песков на просьбу. Накануне в СМИ прошла информация со ссылкой на депутата от КПРФ Михаила Матвеева о том, что депутаты Госдумы под роспись были ознакомлены с распоряжением президента Владимира Путина. Документ запрещает парламентариям и сотрудникам администрации выезжать в новые регионы без согласования с главой государства.

В Кремле оставили без ответа вопрос о введении ограничений для депутатов и сотрудников администрации президента на посещение Донбасса без согласования с главой государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию. «Нет [не могу прокомментировать]. Оставляю без комментариев», — ответил Песков на просьбу. Накануне в СМИ прошла информация со ссылкой на депутата от КПРФ Михаила Матвеева о том, что депутаты Госдумы под роспись были ознакомлены с распоряжением президента Владимира Путина. Документ запрещает парламентариям и сотрудникам администрации выезжать в новые регионы без согласования с главой государства.