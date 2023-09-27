В Кремле не комментируют запрет для депутатов на посещение Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле не комментируют запрет для депутатов на посещение Донбасса Фото:

В Кремле оставили без ответа вопрос о введении ограничений для депутатов и сотрудников администрации президента на посещение Донбасса без согласования с главой государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию.

«Нет [не могу прокомментировать]. Оставляю без комментариев», — ответил Песков на просьбу.

Накануне в СМИ прошла информация со ссылкой на депутата от КПРФ Михаила Матвеева о том, что депутаты Госдумы под роспись были ознакомлены с распоряжением президента Владимира Путина. Документ запрещает парламентариям и сотрудникам администрации выезжать в новые регионы без согласования с главой государства.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле оставили без ответа вопрос о введении ограничений для депутатов и сотрудников администрации президента на посещение Донбасса без согласования с главой государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию. «Нет [не могу прокомментировать]. Оставляю без комментариев», — ответил Песков на просьбу. Накануне в СМИ прошла информация со ссылкой на депутата от КПРФ Михаила Матвеева о том, что депутаты Госдумы под роспись были ознакомлены с распоряжением президента Владимира Путина. Документ запрещает парламентариям и сотрудникам администрации выезжать в новые регионы без согласования с главой государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...