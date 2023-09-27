В Кремле не комментируют запрет для депутатов на посещение Донбасса

В Кремле оставили без ответа вопрос о введении ограничений для депутатов и сотрудников администрации президента на посещение Донбасса без согласования с главой государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию.
«Нет [не могу прокомментировать]. Оставляю без комментариев», — ответил Песков на просьбу.
Накануне в СМИ прошла информация со ссылкой на депутата от КПРФ Михаила Матвеева о том, что депутаты Госдумы под роспись были ознакомлены с распоряжением президента Владимира Путина. Документ запрещает парламентариям и сотрудникам администрации выезжать в новые регионы без согласования с главой государства.
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