Шойгу проверил, как в России создают БПЛА большой дальности

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Вооруженные силы РФ. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
В РФ создаются комплексы по проектированию БПЛА большой дальности Фото:
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил создание в РФ комплекса по налаживанию беспилотников большой дальности. Об этом он рассказал в ходе брифинга военного ведомства.

«Рассмотрен вопрос выполнения опытно-конструкторской работы по созданию комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе брифинга. Его слова публикует Минобороны РФ в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что к 2025 году ВС РФ получат оружие с элементами искусственного интеллекта. Это средства радиоэлектронной борьбы для отражения атак вражеских беспилотников.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил создание в РФ комплекса по налаживанию беспилотников большой дальности. Об этом он рассказал в ходе брифинга военного ведомства. «Рассмотрен вопрос выполнения опытно-конструкторской работы по созданию комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе брифинга. Его слова публикует Минобороны РФ в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что к 2025 году ВС РФ получат оружие с элементами искусственного интеллекта. Это средства радиоэлектронной борьбы для отражения атак вражеских беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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