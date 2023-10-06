Шойгу проверил, как в России создают БПЛА большой дальности

В РФ создаются комплексы по проектированию БПЛА большой дальности Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил создание в РФ комплекса по налаживанию беспилотников большой дальности. Об этом он рассказал в ходе брифинга военного ведомства.

«Рассмотрен вопрос выполнения опытно-конструкторской работы по созданию комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе брифинга. Его слова публикует Минобороны РФ в своем telegram-канале .

Ранее сообщалось, что к 2025 году ВС РФ получат оружие с элементами искусственного интеллекта. Это средства радиоэлектронной борьбы для отражения атак вражеских беспилотников.