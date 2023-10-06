Шойгу проверил, как в России создают БПЛА большой дальности

В РФ создаются комплексы по проектированию БПЛА большой дальности
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил создание в РФ комплекса по налаживанию беспилотников большой дальности. Об этом он рассказал в ходе брифинга военного ведомства.
«Рассмотрен вопрос выполнения опытно-конструкторской работы по созданию комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе брифинга. Его слова публикует Минобороны РФ в своем
Ранее сообщалось, что к 2025 году ВС РФ получат оружие с элементами искусственного интеллекта. Это средства радиоэлектронной борьбы для отражения атак вражеских беспилотников.
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