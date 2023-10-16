Путин признался в одном судьбоносном решении в своей жизни

Путин рассказал, что решение заниматься дзюдо стало для него судьбоносным
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин отметил, что спорт воспитывает уважительные отношения между людьми Фото:

Президент России Владимир Путин не знает, как сложилась бы его судьба, если бы он не пошел в дзюдо. По словам главы РФ, его решение заняться этим видом спорта стало судьбоносным.

«Неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы я не увлекся спортом, на самом деле даже не очень важно каким, важно, что спортом, и уделял этому много внимания. Сразу появились приоритеты самоутверждаться не во дворе, а на спортивных площадках», — заявил Владимир Путин, комментируя его решение заняться дзюдо. Его интервью Медиакорпорации Китая приводит сайт Кремля. К тому же Путин заявил, что спорт воспитывает уважительно относиться к людям.

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Президент России Владимир Путин не знает, как сложилась бы его судьба, если бы он не пошел в дзюдо. По словам главы РФ, его решение заняться этим видом спорта стало судьбоносным. «Неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы я не увлекся спортом, на самом деле даже не очень важно каким, важно, что спортом, и уделял этому много внимания. Сразу появились приоритеты самоутверждаться не во дворе, а на спортивных площадках», — заявил Владимир Путин, комментируя его решение заняться дзюдо. Его интервью Медиакорпорации Китая приводит сайт Кремля. К тому же Путин заявил, что спорт воспитывает уважительно относиться к людям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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