Путин признался в одном судьбоносном решении в своей жизни

Владимир Путин отметил, что спорт воспитывает уважительные отношения между людьми
Президент России Владимир Путин не знает, как сложилась бы его судьба, если бы он не пошел в дзюдо. По словам главы РФ, его решение заняться этим видом спорта стало судьбоносным.
«Неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы я не увлекся спортом, на самом деле даже не очень важно каким, важно, что спортом, и уделял этому много внимания. Сразу появились приоритеты самоутверждаться не во дворе, а на спортивных площадках», — заявил Владимир Путин, комментируя его решение заняться дзюдо. Его интервью Медиакорпорации Китая приводит
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