Семья экс-губернатора выкупила виллу Тинькова почти за миллиард рублей

Представляющая интересы семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева Мария Лисицина выкупила виллу «Волга дача» почти за миллиард рублей. Ранее недвижимость была частью туристического проекта экс-владельца банка «Тинькофф» Олега Тинькова. Об этом сообщил «Коммерсант».
Как пишут журналисты издания, приватную виллу «Волга дача» выкупила ООО «Птицефабрика «Акашевская», владелицей которой является Мария Лисицина. На рынке считается, что она представляет интересы семьи экс-губернатора Александра Ткачева. По информации управляющего партнера компании Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, рыночную стоимость объекта оценивается в один миллиард рублей.
Ранее «Ла дача Астрахань», куда входит «Волга дача», была частью туристического проекта La Datcha, который в 2016 году инициировал Олег Тиньков. Проект предполагал строительство приватных вилл в Мексике, Франции и Италии.
В прошлом году долю Тинькова в TCS Group Holding купил холдинг российского миллиардера Владимира Потанина. Теперь ему принадлежат 35% акций банка.
Представляющая интересы семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева Мария Лисицина выкупила виллу «Волга дача» почти за миллиард рублей. Ранее недвижимость была частью туристического проекта экс-владельца банка «Тинькофф» Олега Тинькова. Об этом сообщил «Коммерсант». Как пишут журналисты издания, приватную виллу «Волга дача» выкупила ООО «Птицефабрика «Акашевская», владелицей которой является Мария Лисицина. На рынке считается, что она представляет интересы семьи экс-губернатора Александра Ткачева. По информации управляющего партнера компании Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, рыночную стоимость объекта оценивается в один миллиард рублей. Ранее «Ла дача Астрахань», куда входит «Волга дача», была частью туристического проекта La Datcha, который в 2016 году инициировал Олег Тиньков. Проект предполагал строительство приватных вилл в Мексике, Франции и Италии. В прошлом году долю Тинькова в TCS Group Holding купил холдинг российского миллиардера Владимира Потанина. Теперь ему принадлежат 35% акций банка.