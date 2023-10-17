Собчак: в Петербурге нашли бежавшего контрактника с отравлением амфетамином

17 октября 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

В июле 2023 года мужчина оставил подразделение из-за начала спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Санкт-Петербурге нашли мужчину-контрактника, который скрывался от военной прокуратуры. Он находился в больнице, где ему был поставлен диагноз: отравление амфетамином. Об этом сообщил telegram-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня». «Днем 15 октября 35-летний Антон В. попал в больницу города Пушкин (Санкт-Петербург) — врачи поставили диагноз: подострое ингаляционное отравление амфетамином, и обратились в полицию. Сотрудники выяснили, что Антон — военный, находится в розыске, и сообщили об этом ответственным», — написали в канале. Отмечается, что военный заключил контракт на прохождение службы в армии в 2020 году, однако в июле 2023 года оставил подразделение из-за спецоперации. На мужчину возбудили уголовное дело, он находился в федеральном розыске и несколько месяцев скрывался от военной прокуратуры. В настоящее время Антону избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, заключили в канале. URA.RU направило запрос в военную прокуратуру Санкт-Петербурга. Ответ ожидается. Ранее в Курской области полицией был задержан вооруженный контрактник, который сбежал из воинской части. 43-летний Виктор Перекипский с автоматом наперевес угнал военный КамАЗ и сбежал из части. Спустя время сотрудники нашли служебный грузовик на обочине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Санкт-Петербурге нашли мужчину-контрактника, который скрывался от военной прокуратуры. Он находился в больнице, где ему был поставлен диагноз: отравление амфетамином. Об этом сообщил telegram-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня». «Днем 15 октября 35-летний Антон В. попал в больницу города Пушкин (Санкт-Петербург) — врачи поставили диагноз: подострое ингаляционное отравление амфетамином, и обратились в полицию. Сотрудники выяснили, что Антон — военный, находится в розыске, и сообщили об этом ответственным», — написали в канале. Отмечается, что военный заключил контракт на прохождение службы в армии в 2020 году, однако в июле 2023 года оставил подразделение из-за спецоперации. На мужчину возбудили уголовное дело, он находился в федеральном розыске и несколько месяцев скрывался от военной прокуратуры. В настоящее время Антону избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, заключили в канале. URA.RU направило запрос в военную прокуратуру Санкт-Петербурга. Ответ ожидается. Ранее в Курской области полицией был задержан вооруженный контрактник, который сбежал из воинской части. 43-летний Виктор Перекипский с автоматом наперевес угнал военный КамАЗ и сбежал из части. Спустя время сотрудники нашли служебный грузовик на обочине.