Собчак: в Петербурге нашли бежавшего контрактника с отравлением амфетамином

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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, обручальное кольцо, военнослужащие, бойцы, военная форма, солдат, женатый мужчина, вс рф, семейный, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
В июле 2023 года мужчина оставил подразделение из-за начала спецоперации Фото:

В Санкт-Петербурге нашли мужчину-контрактника, который скрывался от военной прокуратуры. Он находился в больнице, где ему был поставлен диагноз: отравление амфетамином. Об этом сообщил telegram-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня».

«Днем 15 октября 35-летний Антон В. попал в больницу города Пушкин (Санкт-Петербург) — врачи поставили диагноз: подострое ингаляционное отравление амфетамином, и обратились в полицию. Сотрудники выяснили, что Антон — военный, находится в розыске, и сообщили об этом ответственным», — написали в канале. Отмечается, что военный заключил контракт на прохождение службы в армии в 2020 году, однако в июле 2023 года оставил подразделение из-за спецоперации.

На мужчину возбудили уголовное дело, он находился в федеральном розыске и несколько месяцев скрывался от военной прокуратуры. В настоящее время Антону избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, заключили в канале.

URA.RU направило запрос в военную прокуратуру Санкт-Петербурга. Ответ ожидается.

Ранее в Курской области полицией был задержан вооруженный контрактник, который сбежал из воинской части. 43-летний Виктор Перекипский с автоматом наперевес угнал военный КамАЗ и сбежал из части. Спустя время сотрудники нашли служебный грузовик на обочине.

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В Санкт-Петербурге нашли мужчину-контрактника, который скрывался от военной прокуратуры. Он находился в больнице, где ему был поставлен диагноз: отравление амфетамином. Об этом сообщил telegram-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня». «Днем 15 октября 35-летний Антон В. попал в больницу города Пушкин (Санкт-Петербург) — врачи поставили диагноз: подострое ингаляционное отравление амфетамином, и обратились в полицию. Сотрудники выяснили, что Антон — военный, находится в розыске, и сообщили об этом ответственным», — написали в канале. Отмечается, что военный заключил контракт на прохождение службы в армии в 2020 году, однако в июле 2023 года оставил подразделение из-за спецоперации. На мужчину возбудили уголовное дело, он находился в федеральном розыске и несколько месяцев скрывался от военной прокуратуры. В настоящее время Антону избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, заключили в канале. URA.RU направило запрос в военную прокуратуру Санкт-Петербурга. Ответ ожидается. Ранее в Курской области полицией был задержан вооруженный контрактник, который сбежал из воинской части. 43-летний Виктор Перекипский с автоматом наперевес угнал военный КамАЗ и сбежал из части. Спустя время сотрудники нашли служебный грузовик на обочине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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