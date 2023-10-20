Преемница Zara в России локализует бизнес

20 октября 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Открытие новой торговой сети подняло трафик торговых центров Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания «Новая мода», которая ранее представляла в России Inditex и бренд Zara, планирует локализировать бизнес в стране. Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. «Сейчас „Новая мода“ поступательно развивается дальше и ведет переговоры со швейными фабриками о локализации в России производства коллекций», — сказал Евтухов в интервью РИА Новости. Он добавил, что компания за несколько недель открыла на месте ушедших брендов новую сеть магазинов Maag, Ecru, Dub и Vilet. По его словам, их открытие подняло трафик торговых центров. Зарубежные бренды начали покидать РФ из-за введенных санкций после начала спецоперации. Так, испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды одежды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear и Oysho, заявила об остановке торговли в России. Российский бизнес Inditex приобрела ливанская Daher Group. При этом отмечалось, что известные марки одежды будут работать в России под новыми именами, передает «Царьград». Пришедший на замену сети Zara бренд одежды под названием MAAG открыл свой первый магазин в Москве 26 апреля. Помимо аналога Zara в России стали доступны бренды, пришедшие на замену всем магазинам группы Inditex: Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivarius). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Новая мода», которая ранее представляла в России Inditex и бренд Zara, планирует локализировать бизнес в стране. Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. «Сейчас „Новая мода“ поступательно развивается дальше и ведет переговоры со швейными фабриками о локализации в России производства коллекций», — сказал Евтухов в интервью РИА Новости. Он добавил, что компания за несколько недель открыла на месте ушедших брендов новую сеть магазинов Maag, Ecru, Dub и Vilet. По его словам, их открытие подняло трафик торговых центров. Зарубежные бренды начали покидать РФ из-за введенных санкций после начала спецоперации. Так, испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды одежды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear и Oysho, заявила об остановке торговли в России. Российский бизнес Inditex приобрела ливанская Daher Group. При этом отмечалось, что известные марки одежды будут работать в России под новыми именами, передает «Царьград». Пришедший на замену сети Zara бренд одежды под названием MAAG открыл свой первый магазин в Москве 26 апреля. Помимо аналога Zara в России стали доступны бренды, пришедшие на замену всем магазинам группы Inditex: Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivarius).