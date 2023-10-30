Бежавшие от мобилизации россияне год живут в аэропорту Южной Кореи

30 октября 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Минюст Южной Кореи отказало россиянам в предоставлении убежища Фото: Владимир Андреев © URA.RU Трое россиян, уехавших в Южную Корею в октябре 2022 года для избежания мобилизации, больше года не могут получить убежище и проживают в аэропорту Инчхон. Об этом сообщили в Yonhap News Agency. «Трое россиян живут в зоне ожидания вылета аэропорта с октября 2022 года после того, как сбежали, чтобы избежать призыва воевать против Украины», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что граждане РФ просили предоставление убежища. Министерство юстиции Южной Кореи отклонило их просьбы. Ведомство сообщило, что уклонение от военной службы не считается основанием для получения статуса беженца. Национальная комиссия по правам человека Кореи (NHRCK) посоветовала руководству аэропорта расширить пространство для граждан РФ в зоне ожидания вылета и улучшить для них условия проживания. Ранее, в октябре 2022 года, пять россиян покинули РФ из-за проведения мобилизации, передает RT. Они уехали в Южную Корею, где застряли в зоне вылета аэропорта. Двум гражданам РФ одобрили въезд в страну. По данным СМИ, в Южной Корее одобряют только 1,3% всех заявлений на предоставление убежища.

Трое россиян, уехавших в Южную Корею в октябре 2022 года для избежания мобилизации, больше года не могут получить убежище и проживают в аэропорту Инчхон. Об этом сообщили в Yonhap News Agency. «Трое россиян живут в зоне ожидания вылета аэропорта с октября 2022 года после того, как сбежали, чтобы избежать призыва воевать против Украины», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что граждане РФ просили предоставление убежища. Министерство юстиции Южной Кореи отклонило их просьбы. Ведомство сообщило, что уклонение от военной службы не считается основанием для получения статуса беженца. Национальная комиссия по правам человека Кореи (NHRCK) посоветовала руководству аэропорта расширить пространство для граждан РФ в зоне ожидания вылета и улучшить для них условия проживания. Ранее, в октябре 2022 года, пять россиян покинули РФ из-за проведения мобилизации, передает RT. Они уехали в Южную Корею, где застряли в зоне вылета аэропорта. Двум гражданам РФ одобрили въезд в страну. По данным СМИ, в Южной Корее одобряют только 1,3% всех заявлений на предоставление убежища.