Песков ответил на вопрос о первом кандидате на пост президента РФ

Песков: никаких кандидатов на пост президента РФ сейчас нет

31 октября 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что никаких кандидатов на пост президента не будет, пока не начнется предвыборная кампания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предвыборная кампания в РФ пока не объявлялась, поэтому и кандидатов сейчас быть не может. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Во-первых, пока нет первого кандидата. Он будет после того, как он будет зарегистрирован. Второе — может появится разное количество кандидатов. У нас в Конституции прописано, кто может выставлять свою кандидатуру на должность президента. Третье — пока еще предвыборная кампания не объявлялась», — пояснил Дмитрий Песков. Ранее появилась информация о том, что экс-депутат Госдумы от «Союза правых сил», депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин договорился о выдвижении в президенты. Он будет выступать от партии «Гражданская инициатива».

Предвыборная кампания в РФ пока не объявлялась, поэтому и кандидатов сейчас быть не может. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Во-первых, пока нет первого кандидата. Он будет после того, как он будет зарегистрирован. Второе — может появится разное количество кандидатов. У нас в Конституции прописано, кто может выставлять свою кандидатуру на должность президента. Третье — пока еще предвыборная кампания не объявлялась», — пояснил Дмитрий Песков. Ранее появилась информация о том, что экс-депутат Госдумы от «Союза правых сил», депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин договорился о выдвижении в президенты. Он будет выступать от партии «Гражданская инициатива».