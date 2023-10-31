Песков ответил на вопрос о первом кандидате на пост президента РФ

Песков: никаких кандидатов на пост президента РФ сейчас нет
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил, что никаких кандидатов на пост президента не будет, пока не начнется предвыборная кампания Фото:

Предвыборная кампания в РФ пока не объявлялась, поэтому и кандидатов сейчас быть не может. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Во-первых, пока нет первого кандидата. Он будет после того, как он будет зарегистрирован. Второе — может появится разное количество кандидатов. У нас в Конституции прописано, кто может выставлять свою кандидатуру на должность президента. Третье — пока еще предвыборная кампания не объявлялась», — пояснил Дмитрий Песков.

Ранее появилась информация о том, что экс-депутат Госдумы от «Союза правых сил», депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин договорился о выдвижении в президенты. Он будет выступать от партии «Гражданская инициатива».

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Предвыборная кампания в РФ пока не объявлялась, поэтому и кандидатов сейчас быть не может. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Во-первых, пока нет первого кандидата. Он будет после того, как он будет зарегистрирован. Второе — может появится разное количество кандидатов. У нас в Конституции прописано, кто может выставлять свою кандидатуру на должность президента. Третье — пока еще предвыборная кампания не объявлялась», — пояснил Дмитрий Песков. Ранее появилась информация о том, что экс-депутат Госдумы от «Союза правых сил», депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин договорился о выдвижении в президенты. Он будет выступать от партии «Гражданская инициатива».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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