Песков ответил на вопрос о первом кандидате на пост президента РФ

Предвыборная кампания в РФ пока не объявлялась, поэтому и кандидатов сейчас быть не может. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Во-первых, пока нет первого кандидата. Он будет после того, как он будет зарегистрирован. Второе — может появится разное количество кандидатов. У нас в Конституции прописано, кто может выставлять свою кандидатуру на должность президента. Третье — пока еще предвыборная кампания не объявлялась», — пояснил Дмитрий Песков.
Ранее появилась информация о том, что экс-депутат Госдумы от «Союза правых сил», депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин договорился о выдвижении в президенты. Он будет выступать от партии «Гражданская инициатива».
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