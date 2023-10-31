Личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится в ноябре

В Белом доме заявили, что лидеры двух стран встретятся на международном саммите
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден лично встретятся в середине ноября. Это произойдет в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Она состоится в Сан-Франциско. Это будет конструктивная встреча (c Си — прим. URA.RU). Президент [Байден] с нетерпением ждет ее», — сказала Карин Жан-Пьер во время
Ранее в МИД КНР отметили, что подготовка к предстоящей встрече «не будет гладкой», передает RT. По мнению Байдена, Вашингтон и Пекин должны совместно реагировать на глобальные вызовы по открытым каналам связи.
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