Личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится в ноябре

01 ноября 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

В Белом доме заявили, что лидеры двух стран встретятся на международном саммите Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден лично встретятся в середине ноября. Это произойдет в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Она состоится в Сан-Франциско. Это будет конструктивная встреча (c Си — прим. URA.RU). Президент [Байден] с нетерпением ждет ее», — сказала Карин Жан-Пьер во время брифинга для журналистов. Ранее в МИД КНР отметили, что подготовка к предстоящей встрече «не будет гладкой», передает RT. По мнению Байдена, Вашингтон и Пекин должны совместно реагировать на глобальные вызовы по открытым каналам связи.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден лично встретятся в середине ноября. Это произойдет в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Она состоится в Сан-Франциско. Это будет конструктивная встреча (c Си — прим. URA.RU). Президент [Байден] с нетерпением ждет ее», — сказала Карин Жан-Пьер во время брифинга для журналистов. Ранее в МИД КНР отметили, что подготовка к предстоящей встрече «не будет гладкой», передает RT. По мнению Байдена, Вашингтон и Пекин должны совместно реагировать на глобальные вызовы по открытым каналам связи.