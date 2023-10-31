31 октября 2023

Личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится в ноябре

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Торжественное заседание СПП Челябинской области посвященное 25-летию. Челябинск, рукопожатие, киселев павел, мезенцев жан
В Белом доме заявили, что лидеры двух стран встретятся на международном саммите Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден лично встретятся в середине ноября. Это произойдет в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Она состоится в Сан-Франциско. Это будет конструктивная встреча (c Си — прим. URA.RU). Президент [Байден] с нетерпением ждет ее», — сказала Карин Жан-Пьер во время брифинга для журналистов.

Ранее в МИД КНР отметили, что подготовка к предстоящей встрече «не будет гладкой», передает RT. По мнению Байдена, Вашингтон и Пекин должны совместно реагировать на глобальные вызовы по открытым каналам связи.

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден лично встретятся в середине ноября. Это произойдет в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Она состоится в Сан-Франциско. Это будет конструктивная встреча (c Си — прим. URA.RU). Президент [Байден] с нетерпением ждет ее», — сказала Карин Жан-Пьер во время брифинга для журналистов. Ранее в МИД КНР отметили, что подготовка к предстоящей встрече «не будет гладкой», передает RT. По мнению Байдена, Вашингтон и Пекин должны совместно реагировать на глобальные вызовы по открытым каналам связи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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