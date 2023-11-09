Правительство РФ направит 95 млрд рублей на поддержку льготных ипотек

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Правительство РФ направит средства на поддержку льготных ипотечных программ Фото:

Государство должно сделать все необходимое для того, чтобы у семей была возможность обеспечить себе достойные жилищные условия. В связи с этим правительство направит 95 млрд рублей на поддержку льготных ипотечных программ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 9 ноября.

«Президент [РФ Владимир Путин] подчеркивал, что одной из важнейших задач любой семьи и любого человека является обеспечение себе достойных жилищных условий. Правительство реализует в этой сфере широкий комплекс мер, в том числе поддерживает программы льготного кредитования. Сегодня на их исполнение направим дополнительно 95 млрд рублей», — заявил Мишустин.

Он также отметил, что из 95 млрд дополнительно выделенных средств 46 млрд будут направлены на семейную ипотеку, 41 млрд и 8 млрд — на льготную и дальневосточную соответственно. По предварительным оценкам, планируется выдать порядка 700 тысяч кредитов по итогам текущего года.

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Государство должно сделать все необходимое для того, чтобы у семей была возможность обеспечить себе достойные жилищные условия. В связи с этим правительство направит 95 млрд рублей на поддержку льготных ипотечных программ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 9 ноября. «Президент [РФ Владимир Путин] подчеркивал, что одной из важнейших задач любой семьи и любого человека является обеспечение себе достойных жилищных условий. Правительство реализует в этой сфере широкий комплекс мер, в том числе поддерживает программы льготного кредитования. Сегодня на их исполнение направим дополнительно 95 млрд рублей», — заявил Мишустин. Он также отметил, что из 95 млрд дополнительно выделенных средств 46 млрд будут направлены на семейную ипотеку, 41 млрд и 8 млрд — на льготную и дальневосточную соответственно. По предварительным оценкам, планируется выдать порядка 700 тысяч кредитов по итогам текущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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