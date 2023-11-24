В Казахстане 12-летняя девочка забеременела от мужа депутата

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Предположительно изнасилование 12-летней девочки произошло летом 2022 года Фото:

В Казахстане 12-летняя школьница забеременела от 55-летнего гражданина, который является мужем депутата в городе Жанатас Галины Мороз. Об этом написали на портале Orda.kz.

«В Жамбылской области мужа депутата районного маслихата (орган местного самоуправления — прим. URA.RU) подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Школьница забеременела, а учителя без разрешения родителей, отправили ее в частную клинику на аборт», — написали в издании.

Уточняется, что девочка живет в неблагополучной семье с матерью и 16-летним братом-инвалидом. Отец семейства отбывает срок за убийство. Кроме того, мама девочки заявляла, что отправляла дочь в школу-интернат, так как ей не хватало средств на содержание ребенка.

По словам женщины, злоумышленник завлек девочку, пообещав купить новый телефон. Однако когда он узнал о беременности, начал угрожать ребенку.

Предположительно изнасилование произошло летом 2022 года. Тем не менее мать написала заявление в полицию только в мае 2023-го.

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В Казахстане 12-летняя школьница забеременела от 55-летнего гражданина, который является мужем депутата в городе Жанатас Галины Мороз. Об этом написали на портале Orda.kz. «В Жамбылской области мужа депутата районного маслихата (орган местного самоуправления — прим. URA.RU) подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Школьница забеременела, а учителя без разрешения родителей, отправили ее в частную клинику на аборт», — написали в издании. Уточняется, что девочка живет в неблагополучной семье с матерью и 16-летним братом-инвалидом. Отец семейства отбывает срок за убийство. Кроме того, мама девочки заявляла, что отправляла дочь в школу-интернат, так как ей не хватало средств на содержание ребенка. По словам женщины, злоумышленник завлек девочку, пообещав купить новый телефон. Однако когда он узнал о беременности, начал угрожать ребенку. Предположительно изнасилование произошло летом 2022 года. Тем не менее мать написала заявление в полицию только в мае 2023-го.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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