Экс-вратарь «Челси» Петер Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге

26 ноября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Петр Чех вышел на лед в составе хоккейной команды «Белфаст Джайантс» Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший футбольный вратарь английских «Арсенал» и «Челси» Петр Чех вышел на лед в составе хоккейной команды североирландского клуба «Белфаст Джайантс». Об этом сообщает Британская элитная хоккейная лига (EIHL). «Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL) в составе североирландского клуба «Белфаст Джайантс», — передает EIHL в соцсети X. Петр Чех вышел на лед за пять минут до конца матча, заменив голкипера. За это время он смог отразить один бросок в свои ворота. Команда «Белфаст Джайантс» арендовала спортсмена в ноябре этого года. Петр Чех — бывший чешский футболист, игравший на позиции вратаря. Рекордсмен сборной своей страны по количеству сыгранных матчей. Он за свою футбольную карьеру сыграл за шесть клубов. В том числе за «Арсенал» и «Челси». С 2019 года он начал играть в хоккей.

Бывший футбольный вратарь английских «Арсенал» и «Челси» Петр Чех вышел на лед в составе хоккейной команды североирландского клуба «Белфаст Джайантс». Об этом сообщает Британская элитная хоккейная лига (EIHL). «Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL) в составе североирландского клуба «Белфаст Джайантс», — передает EIHL в соцсети X. Петр Чех вышел на лед за пять минут до конца матча, заменив голкипера. За это время он смог отразить один бросок в свои ворота. Команда «Белфаст Джайантс» арендовала спортсмена в ноябре этого года. Петр Чех — бывший чешский футболист, игравший на позиции вратаря. Рекордсмен сборной своей страны по количеству сыгранных матчей. Он за свою футбольную карьеру сыграл за шесть клубов. В том числе за «Арсенал» и «Челси». С 2019 года он начал играть в хоккей.