Экс-вратарь «Челси» Петер Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге

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Клипарт. Магнитогорск, коньки, хоккей, спортивная трибуна
Петр Чех вышел на лед в составе хоккейной команды «Белфаст Джайантс» Фото:

Бывший футбольный вратарь английских «Арсенал» и «Челси» Петр Чех вышел на лед в составе хоккейной команды североирландского клуба «Белфаст Джайантс». Об этом сообщает Британская элитная хоккейная лига (EIHL).

«Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL) в составе североирландского клуба «Белфаст Джайантс», — передает EIHL в соцсети X. Петр Чех вышел на лед за пять минут до конца матча, заменив голкипера. За это время он смог отразить один бросок в свои ворота. Команда «Белфаст Джайантс» арендовала спортсмена в ноябре этого года.

Петр Чех — бывший чешский футболист, игравший на позиции вратаря. Рекордсмен сборной своей страны по количеству сыгранных матчей. Он за свою футбольную карьеру сыграл за шесть клубов. В том числе за «Арсенал» и «Челси». С 2019 года он начал играть в хоккей.

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Бывший футбольный вратарь английских «Арсенал» и «Челси» Петр Чех вышел на лед в составе хоккейной команды североирландского клуба «Белфаст Джайантс». Об этом сообщает Британская элитная хоккейная лига (EIHL). «Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL) в составе североирландского клуба «Белфаст Джайантс», — передает EIHL в соцсети X. Петр Чех вышел на лед за пять минут до конца матча, заменив голкипера. За это время он смог отразить один бросок в свои ворота. Команда «Белфаст Джайантс» арендовала спортсмена в ноябре этого года. Петр Чех — бывший чешский футболист, игравший на позиции вратаря. Рекордсмен сборной своей страны по количеству сыгранных матчей. Он за свою футбольную карьеру сыграл за шесть клубов. В том числе за «Арсенал» и «Челси». С 2019 года он начал играть в хоккей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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