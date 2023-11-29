DP: Украина столкнется с судьбой Кипра

30 ноября 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

В Чехии предрекли распад Украины Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украину может ожидать судьба Кипра, где остров разделен между двумя общинами общинами. Об этом заявил советник премьера Чехии по безопасности Томаш Пояр. «Для Украины вероятен сценарий Кипра, когда остров разделен между греческой и турецкой общинами. Сегодня Кипр входит в Евросоюз, а часть Кипра оккупирована Турцией», — заявил Пояр в интервью словацкому изданию Dennik Postoj . Он отметил, что после гипотетического разделения Украины ее западную часть можно будет принять в НАТО и ЕС. Однако обязательным условием для ее интеграции должно стать прекращение огня. О возможном разделении Украины по корейскому сценарию рассматривали обозреватели американского журнала The Atlantic. Уточнялось, что заморозка границ по нынешней линии фронта позволит на остальной части украинской территории расположить базы США, пишет RT.

Украину может ожидать судьба Кипра, где остров разделен между двумя общинами общинами. Об этом заявил советник премьера Чехии по безопасности Томаш Пояр. «Для Украины вероятен сценарий Кипра, когда остров разделен между греческой и турецкой общинами. Сегодня Кипр входит в Евросоюз, а часть Кипра оккупирована Турцией», — заявил Пояр в интервью словацкому изданию Dennik Postoj. Он отметил, что после гипотетического разделения Украины ее западную часть можно будет принять в НАТО и ЕС. Однако обязательным условием для ее интеграции должно стать прекращение огня. О возможном разделении Украины по корейскому сценарию рассматривали обозреватели американского журнала The Atlantic. Уточнялось, что заморозка границ по нынешней линии фронта позволит на остальной части украинской территории расположить базы США, пишет RT.