Shot: звезда «Семнадцать мгновений весны» может умереть из-за голодания

Shot: советская актриса Наталия Дрожжина может умереть из-за голодания
© Служба новостей «URA.RU»
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В начале октября Наталия Дрожжина перенесла инфаркт, после чего появились серьезные осложнения Фото:

Актриса Наталия Дрожжина перенесла инфаркт, последствия которого оказались необратимы и теперь актриса может умереть. Об этом SHOT пишут у себя в telegram-канале.

«Актриса из „Семнадцати мгновений весны“ и „Интердевочки“ Наталия Дрожжина может умереть из-за голодания — у нее парализовало лицо после инфаркта, она почти перестала говорить и с трудом может есть», — написано в сообщении. Также известно, что Дрожжина весит всего 41 килограмм.

Кроме того, актриса жалуется на одышку, головокружения и быструю утомляемость. Специалисты пытались восстановить Дрожжиной речь и жевательную функцию, но ничего не вышло.

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Актриса Наталия Дрожжина перенесла инфаркт, последствия которого оказались необратимы и теперь актриса может умереть. Об этом SHOT пишут у себя в telegram-канале. «Актриса из „Семнадцати мгновений весны“ и „Интердевочки“ Наталия Дрожжина может умереть из-за голодания — у нее парализовало лицо после инфаркта, она почти перестала говорить и с трудом может есть», — написано в сообщении. Также известно, что Дрожжина весит всего 41 килограмм. Кроме того, актриса жалуется на одышку, головокружения и быструю утомляемость. Специалисты пытались восстановить Дрожжиной речь и жевательную функцию, но ничего не вышло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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