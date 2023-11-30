Shot: звезда «Семнадцать мгновений весны» может умереть из-за голодания

В начале октября Наталия Дрожжина перенесла инфаркт, после чего появились серьезные осложнения
Актриса Наталия Дрожжина перенесла инфаркт, последствия которого оказались необратимы и теперь актриса может умереть. Об этом SHOT пишут у себя в telegram-канале.
«Актриса из „Семнадцати мгновений весны“ и „Интердевочки“ Наталия Дрожжина может умереть из-за голодания — у нее парализовало лицо после инфаркта, она почти перестала говорить и с трудом может есть», — написано в сообщении. Также известно, что Дрожжина весит всего 41 килограмм.
Кроме того, актриса жалуется на одышку, головокружения и быструю утомляемость. Специалисты пытались восстановить Дрожжиной речь и жевательную функцию, но ничего не вышло.
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