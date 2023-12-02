Израиль ведет бои в новых районах сектора Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала вести военные действия в новых районах сектора Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.
«В последние два дня мы… работаем в тех областях, где не работали в прошлом месяце, и число таких областей будет увеличиваться», — заявил Галант во время встречи с военными возле границы с сектором Газа. Его слова приводит газета Times of Israel. Министр обороны добавил, что деятельность ЦАХАЛ охватит все области, «которые необходимо охватить».
При этом Галант отметил, что Израиль стремится к полной ликвидации палестинского движения ХАМАС. «Ожидается, что ЦАХАЛ расширит зону наземных операций на юге сектора Газа», — резюмировало издание, ссылаясь на слова главы Минобороны.
Ранее глава разведки Израиля «Моссад» Давид Бернеа отозвал переговорщиков из Катара, где израильская и палестинская стороны надеялись договориться о продлении режима прекращения огня. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении договоренностей по вопросу передачи заложников. Так, перемирие продлилось всего шесть дней.
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