Юрист: как быть, если муж угрожает отобрать ребенка

Юрист Самокаева: споры по ребенку лучше решать через суд

04 декабря 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Ребенок может остаться с отцом, если они проживут вместе некоторое время до суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые мужчины угрожают отнять ребенка у женщины, если она подаст на развод. В таком случае место жительства ребенка определяется через суд. Но чаще всего ребенок остается жить с матерью из-за психологической связи. Об этом сообщила юрист по семейным и наследственным спорам Екатерина Самакаева. «Суды чаще всего определяют место жительства с мамами, поскольку у них, как правило, наиболее крепкая тесная и психологическая связь», — передает «Пятый канал» слова Самакаевой. По ее словам, психологическая связь между ребенком и каждым из родителей устанавливается с помощью судебной психолого-психиатрической экспертизы. Также в данном вопросе может помочь досудебное психологическое заключение. Самакаева добавила, чтобы суд разрешил отцу жить с ребенком, то за несколько месяцев до начала судебного разбирательства мужчина должен проживать совместно с ребенком. По словам юриста, материальное положение родителей существенно не влияет на то, где с кем будет жить ребенок. Оно является косвенным доказательством.

Некоторые мужчины угрожают отнять ребенка у женщины, если она подаст на развод. В таком случае место жительства ребенка определяется через суд. Но чаще всего ребенок остается жить с матерью из-за психологической связи. Об этом сообщила юрист по семейным и наследственным спорам Екатерина Самакаева. «Суды чаще всего определяют место жительства с мамами, поскольку у них, как правило, наиболее крепкая тесная и психологическая связь», — передает «Пятый канал» слова Самакаевой. По ее словам, психологическая связь между ребенком и каждым из родителей устанавливается с помощью судебной психолого-психиатрической экспертизы. Также в данном вопросе может помочь досудебное психологическое заключение. Самакаева добавила, чтобы суд разрешил отцу жить с ребенком, то за несколько месяцев до начала судебного разбирательства мужчина должен проживать совместно с ребенком. По словам юриста, материальное положение родителей существенно не влияет на то, где с кем будет жить ребенок. Оно является косвенным доказательством.