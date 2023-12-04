Юрист: как быть, если муж угрожает отобрать ребенка

Некоторые мужчины угрожают отнять ребенка у женщины, если она подаст на развод. В таком случае место жительства ребенка определяется через суд. Но чаще всего ребенок остается жить с матерью из-за психологической связи. Об этом сообщила юрист по семейным и наследственным спорам Екатерина Самакаева.
«Суды чаще всего определяют место жительства с мамами, поскольку у них, как правило, наиболее крепкая тесная и психологическая связь», — передает «Пятый канал» слова Самакаевой. По ее словам, психологическая связь между ребенком и каждым из родителей устанавливается с помощью судебной психолого-психиатрической экспертизы. Также в данном вопросе может помочь досудебное психологическое заключение.
Самакаева добавила, чтобы суд разрешил отцу жить с ребенком, то за несколько месяцев до начала судебного разбирательства мужчина должен проживать совместно с ребенком. По словам юриста, материальное положение родителей существенно не влияет на то, где с кем будет жить ребенок. Оно является косвенным доказательством.
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