Юрист: как быть, если муж угрожает отобрать ребенка

Юрист Самокаева: споры по ребенку лучше решать через суд
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Клипарт. Курган, ребенок, папа, отцовство, сын, отец
Ребенок может остаться с отцом, если они проживут вместе некоторое время до суда Фото:

Некоторые мужчины угрожают отнять ребенка у женщины, если она подаст на развод. В таком случае место жительства ребенка определяется через суд. Но чаще всего ребенок остается жить с матерью из-за психологической связи. Об этом сообщила юрист по семейным и наследственным спорам Екатерина Самакаева.

«Суды чаще всего определяют место жительства с мамами, поскольку у них, как правило, наиболее крепкая тесная и психологическая связь», — передает «Пятый канал» слова Самакаевой. По ее словам, психологическая связь между ребенком и каждым из родителей устанавливается с помощью судебной психолого-психиатрической экспертизы. Также в данном вопросе может помочь досудебное психологическое заключение.

Самакаева добавила, чтобы суд разрешил отцу жить с ребенком, то за несколько месяцев до начала судебного разбирательства мужчина должен проживать совместно с ребенком. По словам юриста, материальное положение родителей существенно не влияет на то, где с кем будет жить ребенок. Оно является косвенным доказательством.

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Некоторые мужчины угрожают отнять ребенка у женщины, если она подаст на развод. В таком случае место жительства ребенка определяется через суд. Но чаще всего ребенок остается жить с матерью из-за психологической связи. Об этом сообщила юрист по семейным и наследственным спорам Екатерина Самакаева. «Суды чаще всего определяют место жительства с мамами, поскольку у них, как правило, наиболее крепкая тесная и психологическая связь», — передает «Пятый канал» слова Самакаевой. По ее словам, психологическая связь между ребенком и каждым из родителей устанавливается с помощью судебной психолого-психиатрической экспертизы. Также в данном вопросе может помочь досудебное психологическое заключение. Самакаева добавила, чтобы суд разрешил отцу жить с ребенком, то за несколько месяцев до начала судебного разбирательства мужчина должен проживать совместно с ребенком. По словам юриста, материальное положение родителей существенно не влияет на то, где с кем будет жить ребенок. Оно является косвенным доказательством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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