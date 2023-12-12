«Связной» признан банкротом

12 декабря 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Дог «Связного» летом составлял 59,3 миллиарда рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крупнейший в недавнем прошлом сотовый ритейлер «Связной» признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы. «Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию „Связной“ и открыл в ее отношении процедуру конкурсного производства», — передает агентство «Прайм». Отмечается, что процедуру становления банкротом «Связной» запустил еще летом по собственной инициативе. На тот момент долг компании составлял 53,9 миллиарда рублей.

Крупнейший в недавнем прошлом сотовый ритейлер «Связной» признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы. «Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию „Связной“ и открыл в ее отношении процедуру конкурсного производства», — передает агентство «Прайм». Отмечается, что процедуру становления банкротом «Связной» запустил еще летом по собственной инициативе. На тот момент долг компании составлял 53,9 миллиарда рублей.