Дог «Связного» летом составлял 59,3 миллиарда рублей
Крупнейший в недавнем прошлом сотовый ритейлер «Связной» признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы.
«Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию „Связной“ и открыл в ее отношении процедуру конкурсного производства», — передает агентство «Прайм». Отмечается, что процедуру становления банкротом «Связной» запустил еще летом по собственной инициативе. На тот момент долг компании составлял 53,9 миллиарда рублей.
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