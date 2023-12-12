«Связной» признан банкротом

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Годовое собрание СОСПП. Екатеринбург, кушнарев алексей, связной
Дог «Связного» летом составлял 59,3 миллиарда рублей Фото:

Крупнейший в недавнем прошлом сотовый ритейлер «Связной» признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы.

«Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию „Связной“ и открыл в ее отношении процедуру конкурсного производства», — передает агентство «Прайм». Отмечается, что процедуру становления банкротом «Связной» запустил еще летом по собственной инициативе. На тот момент долг компании составлял 53,9 миллиарда рублей.

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Крупнейший в недавнем прошлом сотовый ритейлер «Связной» признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы. «Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию „Связной“ и открыл в ее отношении процедуру конкурсного производства», — передает агентство «Прайм». Отмечается, что процедуру становления банкротом «Связной» запустил еще летом по собственной инициативе. На тот момент долг компании составлял 53,9 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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