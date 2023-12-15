Путин признал, что оговорился во время прямой линии

Путин: в РФ установили запрет на взимание процентов за уплату ЖКХ с пенсионеров

16 декабря 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин уточнил, что оговорку во время прямой линии 14 декабря взяли в работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что оговорился во время прямой линии, говоря об отмене комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров страны, а не только льготников. Однако теперь кабмин реализует эту инициативу. Об этом президент заявил во время прямой трансляции на телеканале «Россия 24». «Я сообщил [во время прямой линии] об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКХ. И я сказал, что это решение принято в отношении пенсионеров. На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан. Исходили из того, что пенсионеры, как правило, льготники. Но не все все-таки <…> Но поскольку я сказал про пенсионеров, будем считать, что я оговорился», — сказал Владимир Путин. Президент отметил, что после этого правительство выразило желание распространить решение на всех пенсионеров. Путин заявил, что польза от прямых линий «очевидна» и что это была «хорошая оговорка». Во время прямой линии Владимира Путина 14 декабря президент заявил, что банки России не будут списывать с пенсионеров комиссию за услуги ЖКХ. Подробнее о всех заявлениях Путина во время трансляции в сюжете агентства.

Президент России Владимир Путин заявил, что оговорился во время прямой линии, говоря об отмене комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров страны, а не только льготников. Однако теперь кабмин реализует эту инициативу. Об этом президент заявил во время прямой трансляции на телеканале «Россия 24». «Я сообщил [во время прямой линии] об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКХ. И я сказал, что это решение принято в отношении пенсионеров. На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан. Исходили из того, что пенсионеры, как правило, льготники. Но не все все-таки <…> Но поскольку я сказал про пенсионеров, будем считать, что я оговорился», — сказал Владимир Путин. Президент отметил, что после этого правительство выразило желание распространить решение на всех пенсионеров. Путин заявил, что польза от прямых линий «очевидна» и что это была «хорошая оговорка». Во время прямой линии Владимира Путина 14 декабря президент заявил, что банки России не будут списывать с пенсионеров комиссию за услуги ЖКХ. Подробнее о всех заявлениях Путина во время трансляции в сюжете агентства.