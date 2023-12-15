15 декабря 2023

ГД хочет упростить получение ВНЖ иностранцам за пророссийскую позицию

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Госдума упростит получение ВНЖ иностранцам, подвергшимся преследованиям за пророссийскую позицию Фото:

В понедельник планируют внести в Госдуму законопроект об упрощенном режиме вида на жительство гражданам, которые подверглись преследованиям за пророссийскую позицию. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

«Надо дать в упрощенном режиме ВНЖ всем иностранным гражданам недружественных стран, которые подверглись преследованиям за пророссийскую позицию… В понедельник внесем законопроект о упрощенном ВНЖ для «наших по духу», — заявил Кузнецов.

Депутат отметил, что проект уже готов и фракция «его согласовала». Законопроект осталось только внести в Госдуму.

17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Россию смогут вернуться все, кто уехал. Для россиян, которые пожелали вернуться на территорию страны, упростят получение вида на жительство.

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В понедельник планируют внести в Госдуму законопроект об упрощенном режиме вида на жительство гражданам, которые подверглись преследованиям за пророссийскую позицию. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. «Надо дать в упрощенном режиме ВНЖ всем иностранным гражданам недружественных стран, которые подверглись преследованиям за пророссийскую позицию… В понедельник внесем законопроект о упрощенном ВНЖ для «наших по духу», — заявил Кузнецов. Депутат отметил, что проект уже готов и фракция «его согласовала». Законопроект осталось только внести в Госдуму. 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Россию смогут вернуться все, кто уехал. Для россиян, которые пожелали вернуться на территорию страны, упростят получение вида на жительство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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