ГД хочет упростить получение ВНЖ иностранцам за пророссийскую позицию

В понедельник планируют внести в Госдуму законопроект об упрощенном режиме вида на жительство гражданам, которые подверглись преследованиям за пророссийскую позицию. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.
«Надо дать в упрощенном режиме ВНЖ всем иностранным гражданам недружественных стран, которые подверглись преследованиям за пророссийскую позицию… В понедельник внесем законопроект о упрощенном ВНЖ для «наших по духу», — заявил Кузнецов.
Депутат отметил, что проект уже готов и фракция «его согласовала». Законопроект осталось только внести в Госдуму.
17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Россию смогут вернуться все, кто уехал. Для россиян, которые пожелали вернуться на территорию страны, упростят получение вида на жительство.
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