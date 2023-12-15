ГД хочет упростить получение ВНЖ иностранцам за пророссийскую позицию

16 декабря 2023 в 01:25 Размер текста - 17 +

Госдума упростит получение ВНЖ иностранцам, подвергшимся преследованиям за пророссийскую позицию Фото: Владимир Андреев © URA.RU В понедельник планируют внести в Госдуму законопроект об упрощенном режиме вида на жительство гражданам, которые подверглись преследованиям за пророссийскую позицию. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. «Надо дать в упрощенном режиме ВНЖ всем иностранным гражданам недружественных стран, которые подверглись преследованиям за пророссийскую позицию… В понедельник внесем законопроект о упрощенном ВНЖ для «наших по духу», — заявил Кузнецов. Депутат отметил, что проект уже готов и фракция «его согласовала». Законопроект осталось только внести в Госдуму. 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Россию смогут вернуться все, кто уехал. Для россиян, которые пожелали вернуться на территорию страны, упростят получение вида на жительство.

В понедельник планируют внести в Госдуму законопроект об упрощенном режиме вида на жительство гражданам, которые подверглись преследованиям за пророссийскую позицию. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. «Надо дать в упрощенном режиме ВНЖ всем иностранным гражданам недружественных стран, которые подверглись преследованиям за пророссийскую позицию… В понедельник внесем законопроект о упрощенном ВНЖ для «наших по духу», — заявил Кузнецов. Депутат отметил, что проект уже готов и фракция «его согласовала». Законопроект осталось только внести в Госдуму. 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Россию смогут вернуться все, кто уехал. Для россиян, которые пожелали вернуться на территорию страны, упростят получение вида на жительство.