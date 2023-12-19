Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта

Bild: солдаты ВСУ массово сдаются в плен
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Солдаты ВСУ испытывают мощную нехватку вооружения, пишет Bild
Солдаты ВСУ испытывают мощную нехватку вооружения, пишет Bild Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен из-за нехватки различного оборудования и обмундирования. Об этом рассказал немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.

"Мы видим, как украинцы сдаются. Это реальность", — сообщает Репке. Он добавил, что это объясняется нехваткой поддержки с воздуха, а также различного обмундирования и противотанкового оружия. Российские войска продвигаются на нескольких участках фронта, где украинские солдаты находятся в еще более плачевных условиях и отсутствии дронов.

Ранее стало известно, что шесть украинских пограничников сдались в плен в Курской области. Президент России Владимир Путин подтверждал, что в последнее время количество сдавшихся в плен украинских военнослужащих резко увеличилось.

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Военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен из-за нехватки различного оборудования и обмундирования. Об этом рассказал немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild. "Мы видим, как украинцы сдаются. Это реальность", — сообщает Репке. Он добавил, что это объясняется нехваткой поддержки с воздуха, а также различного обмундирования и противотанкового оружия. Российские войска продвигаются на нескольких участках фронта, где украинские солдаты находятся в еще более плачевных условиях и отсутствии дронов. Ранее стало известно, что шесть украинских пограничников сдались в плен в Курской области. Президент России Владимир Путин подтверждал, что в последнее время количество сдавшихся в плен украинских военнослужащих резко увеличилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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