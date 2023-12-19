Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта

Военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен из-за нехватки различного оборудования и обмундирования. Об этом рассказал немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
"Мы видим, как украинцы сдаются. Это реальность", — сообщает Репке. Он добавил, что это объясняется нехваткой поддержки с воздуха, а также различного обмундирования и противотанкового оружия. Российские войска продвигаются на нескольких участках фронта, где украинские солдаты находятся в еще более плачевных условиях и отсутствии дронов.
Ранее стало известно, что шесть украинских пограничников сдались в плен в Курской области. Президент России Владимир Путин подтверждал, что в последнее время количество сдавшихся в плен украинских военнослужащих резко увеличилось.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.