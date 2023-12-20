В Петербурге госпитализация с ОРВИ и COVID-19 выросла на 25%

21 декабря 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

Всего в Петербурге сейчас считаются заболевшими более 44 тысяч человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Петербурге за прошедшую неделю почти на 25% увеличилось количество госпитализаций с ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщает комитет по здравоохранению города. «В Петербурге количество госпитализаций с ОРВИ, гриппом и COVID-19 увеличилось на минувшей неделе по сравнению с предыдущей неделей почти на 25%», — говорится в сообщении. Передает РИА Новости. Отмечается, что в городе для COVID-19 и пневмоний в стационарах свободно 15% коек, когда всего их 2799. Заболевшими считаются более 44 тысяч человек, уточняют в комитете. С 20 декабря в Петербурге введен масочный режим. Действовать он будет при проведении массовых мероприятий.

В Петербурге за прошедшую неделю почти на 25% увеличилось количество госпитализаций с ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщает комитет по здравоохранению города. «В Петербурге количество госпитализаций с ОРВИ, гриппом и COVID-19 увеличилось на минувшей неделе по сравнению с предыдущей неделей почти на 25%», — говорится в сообщении. Передает РИА Новости. Отмечается, что в городе для COVID-19 и пневмоний в стационарах свободно 15% коек, когда всего их 2799. Заболевшими считаются более 44 тысяч человек, уточняют в комитете. С 20 декабря в Петербурге введен масочный режим. Действовать он будет при проведении массовых мероприятий.