20 декабря 2023

В Петербурге госпитализация с ОРВИ и COVID-19 выросла на 25%

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, бсмп, медицина, больница, машина скорой медицинской помощи
Всего в Петербурге сейчас считаются заболевшими более 44 тысяч человек Фото:

В Петербурге за прошедшую неделю почти на 25% увеличилось количество госпитализаций с ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщает комитет по здравоохранению города.

«В Петербурге количество госпитализаций с ОРВИ, гриппом и COVID-19 увеличилось на минувшей неделе по сравнению с предыдущей неделей почти на 25%», — говорится в сообщении. Передает РИА Новости.

Отмечается, что в городе для COVID-19 и пневмоний в стационарах свободно 15% коек, когда всего их 2799. Заболевшими считаются более 44 тысяч человек, уточняют в комитете.

С 20 декабря в Петербурге введен масочный режим. Действовать он будет при проведении массовых мероприятий.

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В Петербурге за прошедшую неделю почти на 25% увеличилось количество госпитализаций с ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщает комитет по здравоохранению города. «В Петербурге количество госпитализаций с ОРВИ, гриппом и COVID-19 увеличилось на минувшей неделе по сравнению с предыдущей неделей почти на 25%», — говорится в сообщении. Передает РИА Новости. Отмечается, что в городе для COVID-19 и пневмоний в стационарах свободно 15% коек, когда всего их 2799. Заболевшими считаются более 44 тысяч человек, уточняют в комитете. С 20 декабря в Петербурге введен масочный режим. Действовать он будет при проведении массовых мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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