Полпред Якушев заявил о строительном рекорде в УрФО

Строительная отрасль в УрФО демонстрирует лучшие показатели за пять лет
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Куйвашев.Выставка Россия на ВДНХ. Москва, якушев владимир
За 11 месяцев план по вводу жилья в УрФО был выполнен на 94% заявил Якушев Фото:

Строительная отрасль в УрФО демонстрирует положительную динамику и лучшие показатели за последние пять лет. Об этом заявил полпред президента РФ в округе Владимир Якушев, передает пресс-служба полпредства.

«Объем строящегося многоквартирного жилья в декабре 2023 года превысил 10 миллионов квадратных метров. Это почти на два миллиона квадратных метров больше, чем в декабре 2022 года», — акцентировал Якушев.

Также он отметил, что 98,4% новостроек возводятся с использованием эскроу-счетов. За 11 месяцев план по вводу жилья в УрФО был выполнен на 94%. За период с января по ноябрь введено 7,9 миллиона квадратных метров жилья, это на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Строительная отрасль в УрФО демонстрирует положительную динамику и лучшие показатели за последние пять лет. Об этом заявил полпред президента РФ в округе Владимир Якушев, передает пресс-служба полпредства. «Объем строящегося многоквартирного жилья в декабре 2023 года превысил 10 миллионов квадратных метров. Это почти на два миллиона квадратных метров больше, чем в декабре 2022 года», — акцентировал Якушев. Также он отметил, что 98,4% новостроек возводятся с использованием эскроу-счетов. За 11 месяцев план по вводу жилья в УрФО был выполнен на 94%. За период с января по ноябрь введено 7,9 миллиона квадратных метров жилья, это на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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