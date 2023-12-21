Полпред Якушев заявил о строительном рекорде в УрФО

Строительная отрасль в УрФО демонстрирует лучшие показатели за пять лет

21 декабря 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

За 11 месяцев план по вводу жилья в УрФО был выполнен на 94% заявил Якушев Фото: Георгий Бергал © URA.RU Строительная отрасль в УрФО демонстрирует положительную динамику и лучшие показатели за последние пять лет. Об этом заявил полпред президента РФ в округе Владимир Якушев, передает пресс-служба полпредства. «Объем строящегося многоквартирного жилья в декабре 2023 года превысил 10 миллионов квадратных метров. Это почти на два миллиона квадратных метров больше, чем в декабре 2022 года», — акцентировал Якушев. Также он отметил, что 98,4% новостроек возводятся с использованием эскроу-счетов. За 11 месяцев план по вводу жилья в УрФО был выполнен на 94%. За период с января по ноябрь введено 7,9 миллиона квадратных метров жилья, это на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Строительная отрасль в УрФО демонстрирует положительную динамику и лучшие показатели за последние пять лет. Об этом заявил полпред президента РФ в округе Владимир Якушев, передает пресс-служба полпредства. «Объем строящегося многоквартирного жилья в декабре 2023 года превысил 10 миллионов квадратных метров. Это почти на два миллиона квадратных метров больше, чем в декабре 2022 года», — акцентировал Якушев. Также он отметил, что 98,4% новостроек возводятся с использованием эскроу-счетов. За 11 месяцев план по вводу жилья в УрФО был выполнен на 94%. За период с января по ноябрь введено 7,9 миллиона квадратных метров жилья, это на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.