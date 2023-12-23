23 декабря 2023

На мэра украинского города завели дело за дискредитацию ВС РФ

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На мэра Черновцов (Украина) завели уголовное дело за фейки об армии РФ Фото:

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело на мэра города Черновцы (Украина) за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в ведомстве.

«На мэра Черновцов Романа Кличука открыто уголовное дело за публичное распространение ложной информации о ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды. Главе города грозит до 10 лет лишения свободы», — передает ТАСС со ссылкой на СКР.

По данным ведомства, Кличук опубликовал в соцсетях ложную информацию о действиях российской армии в Буче, Гостомеле, Ирпене и населенном пункте Ворзель Киевской области в ходе специальной военной операции на Украине. Уже проведены необходимые экспертизы, следствие будет продолжено до февраля 2024 года, сообщили в СКР.

В России завели дело против украинского полковника Олега Гончарука. Его подозревают в жестоком обращении с мирными жителями в Донбассе, пишет телеканал 360.

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Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело на мэра города Черновцы (Украина) за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в ведомстве. «На мэра Черновцов Романа Кличука открыто уголовное дело за публичное распространение ложной информации о ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды. Главе города грозит до 10 лет лишения свободы», — передает ТАСС со ссылкой на СКР. По данным ведомства, Кличук опубликовал в соцсетях ложную информацию о действиях российской армии в Буче, Гостомеле, Ирпене и населенном пункте Ворзель Киевской области в ходе специальной военной операции на Украине. Уже проведены необходимые экспертизы, следствие будет продолжено до февраля 2024 года, сообщили в СКР. В России завели дело против украинского полковника Олега Гончарука. Его подозревают в жестоком обращении с мирными жителями в Донбассе, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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