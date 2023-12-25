За дискредитацию добровольцев Росгвардии будет грозить тюремный срок

Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии
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Место падения бпла на Карамышевской набережной недалеко от ГКБ №67. Москва, росгвардия
Дискредитация добровольцев Росгвардии будет наказываться согласно Уголовному кодексу и КоАП РФ Фото:

Дискредитация добровольцев Росгвардии будет наказываться согласно Уголовному кодексу и КоАП РФ. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

Документы размещены на портале правовых актов. За дискредитацию добровольцев Росгвардии придется отвечать по статьям 207.3 и 280.3 УК РФ (наказание до 15 и 7 лет соответственно). В рамках КоАП РФ предусмотен штраф до 1 млн рублей.

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Дискредитация добровольцев Росгвардии будет наказываться согласно Уголовному кодексу и КоАП РФ. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин. Документы размещены на портале правовых актов. За дискредитацию добровольцев Росгвардии придется отвечать по статьям 207.3 и 280.3 УК РФ (наказание до 15 и 7 лет соответственно). В рамках КоАП РФ предусмотен штраф до 1 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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