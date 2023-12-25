За дискредитацию добровольцев Росгвардии будет грозить тюремный срок

Дискредитация добровольцев Росгвардии будет наказываться согласно Уголовному кодексу и КоАП РФ
Дискредитация добровольцев Росгвардии будет наказываться согласно Уголовному кодексу и КоАП РФ. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.
Документы размещены на портале правовых актов. За дискредитацию добровольцев Росгвардии придется отвечать по статьям 207.3 и 280.3 УК РФ (наказание до 15 и 7 лет соответственно). В рамках КоАП РФ предусмотен штраф до 1 млн рублей.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.