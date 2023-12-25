25 декабря 2023

Токаев захотел создать линию связи через РФ, Казахстан и Иран

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, токаев касым-жомарт
Токаев предлагает создать альтернативный маршрут трафика на евразийском пространстве Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил построить волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия—Казахстан—Иран. Об этом лидер Казахстана заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

«Предлагаю рассмотреть строительство новой волоконно-оптической линии связи. По маршруту Россия—Казахстан—Иран», — приводит РИА Новости заявление Токаева.

Президент Казахстана отметил, что это позволит подключиться к существующим линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана. По мнению Токаева, альтернативный маршрут усилит позиции сообщества на глобальном уровне.

Токаев ранее пообещал сохранить сотрудничество России и Казахстана, несмотря на политические потрясения на международной арене. При этом Токаев подчеркивает, что республика сохраняет «отношения стратегического партнерства с США».

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил построить волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия—Казахстан—Иран. Об этом лидер Казахстана заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. «Предлагаю рассмотреть строительство новой волоконно-оптической линии связи. По маршруту Россия—Казахстан—Иран», — приводит РИА Новости заявление Токаева. Президент Казахстана отметил, что это позволит подключиться к существующим линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана. По мнению Токаева, альтернативный маршрут усилит позиции сообщества на глобальном уровне. Токаев ранее пообещал сохранить сотрудничество России и Казахстана, несмотря на политические потрясения на международной арене. При этом Токаев подчеркивает, что республика сохраняет «отношения стратегического партнерства с США».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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