Токаев захотел создать линию связи через РФ, Казахстан и Иран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил построить волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия—Казахстан—Иран. Об этом лидер Казахстана заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
«Предлагаю рассмотреть строительство новой волоконно-оптической линии связи. По маршруту Россия—Казахстан—Иран», — приводит РИА Новости заявление Токаева.
Президент Казахстана отметил, что это позволит подключиться к существующим линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана. По мнению Токаева, альтернативный маршрут усилит позиции сообщества на глобальном уровне.
Токаев ранее пообещал сохранить сотрудничество России и Казахстана, несмотря на политические потрясения на международной арене. При этом Токаев подчеркивает, что республика сохраняет «отношения стратегического партнерства с США».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.