Токаев захотел создать линию связи через РФ, Казахстан и Иран

26 декабря 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

Токаев предлагает создать альтернативный маршрут трафика на евразийском пространстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил построить волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия—Казахстан—Иран. Об этом лидер Казахстана заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. «Предлагаю рассмотреть строительство новой волоконно-оптической линии связи. По маршруту Россия—Казахстан—Иран», — приводит РИА Новости заявление Токаева. Президент Казахстана отметил, что это позволит подключиться к существующим линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана. По мнению Токаева, альтернативный маршрут усилит позиции сообщества на глобальном уровне. Токаев ранее пообещал сохранить сотрудничество России и Казахстана, несмотря на политические потрясения на международной арене. При этом Токаев подчеркивает, что республика сохраняет «отношения стратегического партнерства с США».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил построить волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия—Казахстан—Иран. Об этом лидер Казахстана заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. «Предлагаю рассмотреть строительство новой волоконно-оптической линии связи. По маршруту Россия—Казахстан—Иран», — приводит РИА Новости заявление Токаева. Президент Казахстана отметил, что это позволит подключиться к существующим линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана. По мнению Токаева, альтернативный маршрут усилит позиции сообщества на глобальном уровне. Токаев ранее пообещал сохранить сотрудничество России и Казахстана, несмотря на политические потрясения на международной арене. При этом Токаев подчеркивает, что республика сохраняет «отношения стратегического партнерства с США».