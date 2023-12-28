Правительство введет доплаты для некоторых сотрудников предприятий

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Правительство РФ закрепит законодательно доплаты за наставничество на предприятиях Фото:

Российское правительство закрепит доплаты за наставничество на законодательном уровне. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Законодательно будут, соответственно, предусмотрены доплаты за наставничество на предприятиях, для этого разработаем поправки в Трудовой кодекс», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ, трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что власти продолжат создавать условия, чтобы как можно больше людей становились наставниками. Кроме того, по словам Мишустина, в России учредят ежегодную премию «Наставник года».

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета заявил о необходимости формирования системы наставничества для детей и молодежи, а также подключить к ней ветеранов боевых действий. Он также предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». URA.RU приводило главные заявления главы государства во время заседания.

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Российское правительство закрепит доплаты за наставничество на законодательном уровне. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Законодательно будут, соответственно, предусмотрены доплаты за наставничество на предприятиях, для этого разработаем поправки в Трудовой кодекс», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ, трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что власти продолжат создавать условия, чтобы как можно больше людей становились наставниками. Кроме того, по словам Мишустина, в России учредят ежегодную премию «Наставник года». Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета заявил о необходимости формирования системы наставничества для детей и молодежи, а также подключить к ней ветеранов боевых действий. Он также предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». URA.RU приводило главные заявления главы государства во время заседания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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