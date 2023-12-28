Правительство введет доплаты для некоторых сотрудников предприятий

28 декабря 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Правительство РФ закрепит законодательно доплаты за наставничество на предприятиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российское правительство закрепит доплаты за наставничество на законодательном уровне. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Законодательно будут, соответственно, предусмотрены доплаты за наставничество на предприятиях, для этого разработаем поправки в Трудовой кодекс», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ, трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что власти продолжат создавать условия, чтобы как можно больше людей становились наставниками. Кроме того, по словам Мишустина, в России учредят ежегодную премию «Наставник года». Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета заявил о необходимости формирования системы наставничества для детей и молодежи, а также подключить к ней ветеранов боевых действий. Он также предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». URA.RU приводило главные заявления главы государства во время заседания.

Российское правительство закрепит доплаты за наставничество на законодательном уровне. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Законодательно будут, соответственно, предусмотрены доплаты за наставничество на предприятиях, для этого разработаем поправки в Трудовой кодекс», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ, трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что власти продолжат создавать условия, чтобы как можно больше людей становились наставниками. Кроме того, по словам Мишустина, в России учредят ежегодную премию «Наставник года». Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета заявил о необходимости формирования системы наставничества для детей и молодежи, а также подключить к ней ветеранов боевых действий. Он также предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». URA.RU приводило главные заявления главы государства во время заседания.