Правительство введет доплаты для некоторых сотрудников предприятий

Российское правительство закрепит доплаты за наставничество на законодательном уровне. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Законодательно будут, соответственно, предусмотрены доплаты за наставничество на предприятиях, для этого разработаем поправки в Трудовой кодекс», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ, трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что власти продолжат создавать условия, чтобы как можно больше людей становились наставниками. Кроме того, по словам Мишустина, в России учредят ежегодную премию «Наставник года».
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета заявил о необходимости формирования системы наставничества для детей и молодежи, а также подключить к ней ветеранов боевых действий. Он также предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». URA.RU приводило главные заявления главы государства во время заседания.
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