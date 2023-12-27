Зарплаты учителей и наставничество: о чем говорил Путин на Госсовете

Путин поручил правительству поднять зарплату учителям в регионах

27 декабря 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета призвал поднять зарплату учителей в регионах, а также поручил сделать ветеранов СВО наставниками детей и молодежи. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в свою очередь подвел итоги года в сфере образования и рассказал о планах на следующий год. Подробнее о заявлениях Путина и Кравцова — в материале URA.RU. О чем говорил Путин Нужно делать более справедливой оплату труда педагогов в РФ, поднять зарплату учителей в тех регионах, где она ниже, заявил президент. Он добавил, что улучшение условий труда педагогов является важнейшим вопросом в России;

Путин заявил о необходимости формирования системы наставничества для детей и молодежи, а также подключить к ней ветеранов боевых действий. Он также предложил создать площадку по развитию движения наставников на базе центра знаний «Машук»;

Глава государства подчеркнул, что необходимо снять с учителей непрофильную нагрузку, очертить круг обязанностей классных руководителей, а также привлекать и сохранять в системе образования молодых педагогов;

Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Также президент поручил предусмотреть доплаты за наставничество и призвал не превращать наставничество в стране в «принудиловку»;

«Нужно взять все самое лучшее, чем гордилась и дореволюционная, и советская система образования, восстанавливать воспитательную, ценностную составляющую», — сказал президент. По его словам, это так же важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий;

Путин обсудил дефицит бюджета РФ. «Министр финансов Антон Силуанов сегодня докладывал: дефицит у нас даже меньше 2%, о которых мы [ранее] говорили. И говорили, что это было бы неплохим результатом». «Меньше 1,5% будет даже», — заключил он. В ходе заседания участник СВО Руслан Захаров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о деталях боя за высоту, а также о том, что пользовался его правилом — доводить дело до конца. Военный также поблагодарил президента за сильную и крепкую Россию. Он добавил, что после победы РФ планирует заниматься наставничеством. О чем говорил Кравцов В школы поступили единые учебники истории для старших классов, ведется работа над государственным учебником для 5—9 классов. Расширен объем произведений программы по литературе;

Россия вошла в десятку лучших стран по качеству общего образования. Это подтверждается успехами российских школьников на международных олимпиадах;

В школах и колледжах каждую неделю проводится церемония поднятия флага и исполнения гимна России, а также проводятся уроки «Разговоры о важном». К тому же, вводятся новые предметы — «Основы безопасности и защиты Родины», уроки труда;

В школах используются исключительно государственные информационные системы с проверенным содержанием для безопасности;

Доступность дошкольного образования в России составляет 99,4%. Все ученики начальных классов обеспечены горячим питанием;

Всего открыт 1651 детский сад и 1179 школ, более 3,5 тысячи школ отремонтировано. Ликвидирована третья смена;

Утверждены новые программы подготовки педагогов. Переоснащены все педагогические вузы, в результате чего педагогические специальности вышли на второе место по популярности, конкурс составил 11 человек на место. Путин также призвал делать конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников. По его словам, воспитательная работа не должна ограничиваться рамками школы, передает Пятый канал.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета призвал поднять зарплату учителей в регионах, а также поручил сделать ветеранов СВО наставниками детей и молодежи. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в свою очередь подвел итоги года в сфере образования и рассказал о планах на следующий год. Подробнее о заявлениях Путина и Кравцова — в материале URA.RU. В ходе заседания участник СВО Руслан Захаров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о деталях боя за высоту, а также о том, что пользовался его правилом — доводить дело до конца. Военный также поблагодарил президента за сильную и крепкую Россию. Он добавил, что после победы РФ планирует заниматься наставничеством. Путин также призвал делать конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников. По его словам, воспитательная работа не должна ограничиваться рамками школы, передает Пятый канал.