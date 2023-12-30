Нутрициолог назвала самые полезные закуски на новогоднем столе

Нутрициолог Кондаурова назвала мясо, икру и холодец самыми полезными закусками

31 декабря 2023 в 00:53 Размер текста - 17 +

Мясные блюда и бутерброды с икрой снижают всасываемость алкоголя в кровь Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мясные блюда, бутерброды с красной икрой и холодец являются самыми полезными закусками на новогоднем столе. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Кондаурова. «Чтобы снизить негативное воздействие алкоголя на организм необходимы жирные и белковые закуски. Например, мясо индейки, бутерброды с красной икрой на цельнозерновом хлебе, а также холодец», — передает «Пятый канал» советы Кондауровой. По словам Кондауровой, жирная и белковая еда, например, запеченное мясо индейки в рукаве, снижают всасываемость спирта в кровь. Она добавила, что полезными закусками во время новогоднего застолья можно считать бутерброды с красной икрой, поскольку в них есть витамины, укрепляющие иммунитет. Холодец хорош тем, что в нем есть коллаген, который поддерживает эластичность кожи, подчеркнула эксперт. Но, людям с повышенным содержанием холестерина в крови необходимо осторожнее подходить к употреблению холодца, чтобы не навредить здоровью. Полезный для здоровья новогодний стол должен состоять из мясных блюд, рыбы и овощей. В топ полезного новогоднего стола вошли: салат из рукколы с креветками и грейпфрутом с лимонно-медовой заправкой, запеченный лосось, фруктовый салат с греческим йогуртом, а также холодец и винегрет, передает мнение экспертов «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мясные блюда, бутерброды с красной икрой и холодец являются самыми полезными закусками на новогоднем столе. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Кондаурова. «Чтобы снизить негативное воздействие алкоголя на организм необходимы жирные и белковые закуски. Например, мясо индейки, бутерброды с красной икрой на цельнозерновом хлебе, а также холодец», — передает «Пятый канал» советы Кондауровой. По словам Кондауровой, жирная и белковая еда, например, запеченное мясо индейки в рукаве, снижают всасываемость спирта в кровь. Она добавила, что полезными закусками во время новогоднего застолья можно считать бутерброды с красной икрой, поскольку в них есть витамины, укрепляющие иммунитет. Холодец хорош тем, что в нем есть коллаген, который поддерживает эластичность кожи, подчеркнула эксперт. Но, людям с повышенным содержанием холестерина в крови необходимо осторожнее подходить к употреблению холодца, чтобы не навредить здоровью. Полезный для здоровья новогодний стол должен состоять из мясных блюд, рыбы и овощей. В топ полезного новогоднего стола вошли: салат из рукколы с креветками и грейпфрутом с лимонно-медовой заправкой, запеченный лосось, фруктовый салат с греческим йогуртом, а также холодец и винегрет, передает мнение экспертов «Национальная служба новостей».