В Кремле рассказали о целях и планах председательства России в СНГ

Председательство России в СНГ в 2024 году будет направлено на развитие сотрудничества с другими международными организациями, а также на минимизацию негативных эффектов западных санкций. Такую концепцию опубликовал Кремль.
«Председательство будет направлено на обеспечение преемственности в деятельности Содружества и достижение следующих целей: дальнейшее укрепление СНГ как интеграционного объединения, развитие сотрудничества между Содружеством и другими международными организациями», — говорится в тексте концепции, которая опубликована на сайте Кремля. Также в документе есть пункт по минимизации негативного эффекта от западных санкций. Эта задача стала одной из приоритетных.
Кроме того, РФ будет заниматься работой по популяризации общих духовно-нравственных ценностей в СНГ, а также патриотическим воспитанием. Импортозамещение и расширение товарооборота тоже вошли в концепцию.
С 1 января Россия начала председательство в СНГ. В прошлом году эту роль занимала Киргизия, которая провела активную работу, как отмечал президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.
Председательство России в СНГ в 2024 году будет направлено на развитие сотрудничества с другими международными организациями, а также на минимизацию негативных эффектов западных санкций. Такую концепцию опубликовал Кремль. «Председательство будет направлено на обеспечение преемственности в деятельности Содружества и достижение следующих целей: дальнейшее укрепление СНГ как интеграционного объединения, развитие сотрудничества между Содружеством и другими международными организациями», — говорится в тексте концепции, которая опубликована на сайте Кремля. Также в документе есть пункт по минимизации негативного эффекта от западных санкций. Эта задача стала одной из приоритетных. Кроме того, РФ будет заниматься работой по популяризации общих духовно-нравственных ценностей в СНГ, а также патриотическим воспитанием. Импортозамещение и расширение товарооборота тоже вошли в концепцию. С 1 января Россия начала председательство в СНГ. В прошлом году эту роль занимала Киргизия, которая провела активную работу, как отмечал президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.