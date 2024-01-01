В Кремле рассказали о целях и планах председательства России в СНГ

Кремль опубликовал концепцию председательства России в СНГ в 2024 году

01 января 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Россия начала председательство в СНГ с 1 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председательство России в СНГ в 2024 году будет направлено на развитие сотрудничества с другими международными организациями, а также на минимизацию негативных эффектов западных санкций. Такую концепцию опубликовал Кремль. «Председательство будет направлено на обеспечение преемственности в деятельности Содружества и достижение следующих целей: дальнейшее укрепление СНГ как интеграционного объединения, развитие сотрудничества между Содружеством и другими международными организациями», — говорится в тексте концепции, которая опубликована на сайте Кремля. Также в документе есть пункт по минимизации негативного эффекта от западных санкций. Эта задача стала одной из приоритетных. Кроме того, РФ будет заниматься работой по популяризации общих духовно-нравственных ценностей в СНГ, а также патриотическим воспитанием. Импортозамещение и расширение товарооборота тоже вошли в концепцию. С 1 января Россия начала председательство в СНГ. В прошлом году эту роль занимала Киргизия, которая провела активную работу, как отмечал президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.

Председательство России в СНГ в 2024 году будет направлено на развитие сотрудничества с другими международными организациями, а также на минимизацию негативных эффектов западных санкций. Такую концепцию опубликовал Кремль. «Председательство будет направлено на обеспечение преемственности в деятельности Содружества и достижение следующих целей: дальнейшее укрепление СНГ как интеграционного объединения, развитие сотрудничества между Содружеством и другими международными организациями», — говорится в тексте концепции, которая опубликована на сайте Кремля. Также в документе есть пункт по минимизации негативного эффекта от западных санкций. Эта задача стала одной из приоритетных. Кроме того, РФ будет заниматься работой по популяризации общих духовно-нравственных ценностей в СНГ, а также патриотическим воспитанием. Импортозамещение и расширение товарооборота тоже вошли в концепцию. С 1 января Россия начала председательство в СНГ. В прошлом году эту роль занимала Киргизия, которая провела активную работу, как отмечал президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.