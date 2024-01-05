05 января 2024

В Казахстане объявили в розыск долларового миллионера из Украины Машурова

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
Розыскное дело на Машурова зарегистрировано 28 декабря 2023 года в Алма-Ате Фото:

В республике Казахстан объявлен в розыск украинский долларовый миллионер Вадим Машуров. Об этом 5 января сообщили на спецпортале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры Казахстана.

«Агентство по финансовому мониторингу республики Алма-Ата 28 декабря 2023 года зарегистрировало розыскное дело на Вадима Машурова. Украинский миллионер является основателем компании Sincere System Group (S-Group)», — сообщается на портале.

Как сообщает РИА Новости, инициатором розыска выступило агентство по финансовому мониторингу страны. В июле 2023 года в отношении представителей фирмы, основателем которой и является Машуров, агентством по финмониторингу было начато досудебное расследование. Сотрудники компании подозреваются в создании финансовой пирамиды. Кроме того, долларовый миллионер разыскивается на Украине по таким статьям, как вымогательство, угон машины и похищение человека.

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В республике Казахстан объявлен в розыск украинский долларовый миллионер Вадим Машуров. Об этом 5 января сообщили на спецпортале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры Казахстана. «Агентство по финансовому мониторингу республики Алма-Ата 28 декабря 2023 года зарегистрировало розыскное дело на Вадима Машурова. Украинский миллионер является основателем компании Sincere System Group (S-Group)», — сообщается на портале. Как сообщает РИА Новости, инициатором розыска выступило агентство по финансовому мониторингу страны. В июле 2023 года в отношении представителей фирмы, основателем которой и является Машуров, агентством по финмониторингу было начато досудебное расследование. Сотрудники компании подозреваются в создании финансовой пирамиды. Кроме того, долларовый миллионер разыскивается на Украине по таким статьям, как вымогательство, угон машины и похищение человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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