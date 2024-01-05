Происшествия Криминал В Казахстане объявили в розыск долларового миллионера из Украины Машурова 05 января 2024 в 21:11 Размер текста - 17 + Розыскное дело на Машурова зарегистрировано 28 декабря 2023 года в Алма-Ате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В республике Казахстан объявлен в розыск украинский долларовый миллионер Вадим Машуров. Об этом 5 января сообщили на спецпортале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры Казахстана. «Агентство по финансовому мониторингу республики Алма-Ата 28 декабря 2023 года зарегистрировало розыскное дело на Вадима Машурова. Украинский миллионер является основателем компании Sincere System Group (S-Group)», — сообщается на портале. Как сообщает РИА Новости, инициатором розыска выступило агентство по финансовому мониторингу страны. В июле 2023 года в отношении представителей фирмы, основателем которой и является Машуров, агентством по финмониторингу было начато досудебное расследование. Сотрудники компании подозреваются в создании финансовой пирамиды. Кроме того, долларовый миллионер разыскивается на Украине по таким статьям, как вымогательство, угон машины и похищение человека. В республике Казахстан объявлен в розыск украинский долларовый миллионер Вадим Машуров. Об этом 5 января сообщили на спецпортале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры Казахстана. «Агентство по финансовому мониторингу республики Алма-Ата 28 декабря 2023 года зарегистрировало розыскное дело на Вадима Машурова. Украинский миллионер является основателем компании Sincere System Group (S-Group)», — сообщается на портале. Как сообщает РИА Новости, инициатором розыска выступило агентство по финансовому мониторингу страны. В июле 2023 года в отношении представителей фирмы, основателем которой и является Машуров, агентством по финмониторингу было начато досудебное расследование. Сотрудники компании подозреваются в создании финансовой пирамиды. Кроме того, долларовый миллионер разыскивается на Украине по таким статьям, как вымогательство, угон машины и похищение человека. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям