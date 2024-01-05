В Казахстане объявили в розыск долларового миллионера из Украины Машурова

В республике Казахстан объявлен в розыск украинский долларовый миллионер Вадим Машуров. Об этом 5 января сообщили на спецпортале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры Казахстана.
«Агентство по финансовому мониторингу республики Алма-Ата 28 декабря 2023 года зарегистрировало розыскное дело на Вадима Машурова. Украинский миллионер является основателем компании Sincere System Group (S-Group)», — сообщается на портале.
Как сообщает РИА Новости, инициатором розыска выступило агентство по финансовому мониторингу страны. В июле 2023 года в отношении представителей фирмы, основателем которой и является Машуров, агентством по финмониторингу было начато досудебное расследование. Сотрудники компании подозреваются в создании финансовой пирамиды. Кроме того, долларовый миллионер разыскивается на Украине по таким статьям, как вымогательство, угон машины и похищение человека.
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