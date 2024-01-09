«Известия» предупредили пользователей iPhone о новой опасности гаджетов

«Известия»: половина всех iPhone, привезенных в РФ, уже активирована за рубежом

09 января 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Покупать уже активированные iPhone рискованно, считает Сергей Половников Фото: Размик Закарян © URA.RU Многие из продающихся в РФ iPhone уже активированы заграницей. Это опасно для покупателей, поскольку приобретенный телефон может оказаться б/у или украденным. «Все больше розничных сетей продают активированные аппараты», — рассказал газете «Известия» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он добавил, что целью активации телефона является скрытие логистической цепочки, по которой смартфоны попадают в Россию, а также избежание санкций. Однако покупать такие iPhone рискованно, рассказал руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. «Никто не даст гарантии, что покупатель получит не б/у аппарат и не украденный гаджет», — отметил он. Ранее сотрудникам МЧС, пользующимся смартфонами Apple, сказали переходить на Android или другие операционные системы, передает «Национальная служба новостей». Официальной причиной запрета руководство называет возможность взлома.

Многие из продающихся в РФ iPhone уже активированы заграницей. Это опасно для покупателей, поскольку приобретенный телефон может оказаться б/у или украденным. «Все больше розничных сетей продают активированные аппараты», — рассказал газете «Известия» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он добавил, что целью активации телефона является скрытие логистической цепочки, по которой смартфоны попадают в Россию, а также избежание санкций. Однако покупать такие iPhone рискованно, рассказал руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. «Никто не даст гарантии, что покупатель получит не б/у аппарат и не украденный гаджет», — отметил он. Ранее сотрудникам МЧС, пользующимся смартфонами Apple, сказали переходить на Android или другие операционные системы, передает «Национальная служба новостей». Официальной причиной запрета руководство называет возможность взлома.