«Известия» предупредили пользователей iPhone о новой опасности гаджетов

«Известия»: половина всех iPhone, привезенных в РФ, уже активирована за рубежом
© Служба новостей «URA.RU»
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Iphone 14. Екатеринбург, restore, iphone 14, айфон 14
Покупать уже активированные iPhone рискованно, считает Сергей Половников Фото:

Многие из продающихся в РФ iPhone уже активированы заграницей. Это опасно для покупателей, поскольку приобретенный телефон может оказаться б/у или украденным.

«Все больше розничных сетей продают активированные аппараты», — рассказал газете «Известия» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он добавил, что целью активации телефона является скрытие логистической цепочки, по которой смартфоны попадают в Россию, а также избежание санкций.

Однако покупать такие iPhone рискованно, рассказал руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. «Никто не даст гарантии, что покупатель получит не б/у аппарат и не украденный гаджет», — отметил он.

Ранее сотрудникам МЧС, пользующимся смартфонами Apple, сказали переходить на Android или другие операционные системы, передает «Национальная служба новостей». Официальной причиной запрета руководство называет возможность взлома.

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Многие из продающихся в РФ iPhone уже активированы заграницей. Это опасно для покупателей, поскольку приобретенный телефон может оказаться б/у или украденным. «Все больше розничных сетей продают активированные аппараты», — рассказал газете «Известия» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он добавил, что целью активации телефона является скрытие логистической цепочки, по которой смартфоны попадают в Россию, а также избежание санкций. Однако покупать такие iPhone рискованно, рассказал руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. «Никто не даст гарантии, что покупатель получит не б/у аппарат и не украденный гаджет», — отметил он. Ранее сотрудникам МЧС, пользующимся смартфонами Apple, сказали переходить на Android или другие операционные системы, передает «Национальная служба новостей». Официальной причиной запрета руководство называет возможность взлома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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