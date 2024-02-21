Мишустин выделил 440 млн рублей на развитие донорства костного мозга

21 февраля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

В России станет легче получить высокотехнологичную медпомощь по пересадке костного мозга Фото: Илья Московец © URA.RU В России повышают доступность дорогостоящей медицинской помощи для пациентов, которым требуется пересадка костного мозга и стволовых клеток. Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На финансирование донорства костного мозга выделили 440 млн рублей. Выделенные правительством средства направлены на повышение доступности для россиян высокотехнологичной медицинской помощи. Софинансирование программ по пересадке костного мозга и стволовых клеток в размере 440 млн рублей поступят на счета государственных медицинских лабораторий, в которых на сегодняшний день накоплено 40 тысяч образцов костного мозга, ожидающих типирования (исследование генетического набора клеток на совместимость — прим. URA.RU). После этой процедуры, данные по образцам поступят в Федеральный регистр доноров костного мозга. Ранее специалисты сообщали, что минимальный размер регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для России должен составлять 500 тысяч образцов, в дальнейшем благодаря госпрограмме «Развитие здравоохранения» обеспеченность донорским материалом должна составить 90% пациентов. Система федерального регистра доноров запущена в России с 1 сентября 2022 года.

В России повышают доступность дорогостоящей медицинской помощи для пациентов, которым требуется пересадка костного мозга и стволовых клеток. Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На финансирование донорства костного мозга выделили 440 млн рублей. Выделенные правительством средства направлены на повышение доступности для россиян высокотехнологичной медицинской помощи. Софинансирование программ по пересадке костного мозга и стволовых клеток в размере 440 млн рублей поступят на счета государственных медицинских лабораторий, в которых на сегодняшний день накоплено 40 тысяч образцов костного мозга, ожидающих типирования (исследование генетического набора клеток на совместимость — прим. URA.RU). После этой процедуры, данные по образцам поступят в Федеральный регистр доноров костного мозга. Ранее специалисты сообщали, что минимальный размер регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для России должен составлять 500 тысяч образцов, в дальнейшем благодаря госпрограмме «Развитие здравоохранения» обеспеченность донорским материалом должна составить 90% пациентов. Система федерального регистра доноров запущена в России с 1 сентября 2022 года.